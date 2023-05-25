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Ингулец
25.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 01:14 |
22
0

Ингулец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2023, 01:14 |
22
0
Ингулец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В четверг, 25-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 14:00.

Первая половина матчей тура была посвящена выяснению отношений между командами в верхней части турнирной таблицы, а вот во второй мы будем говорить о битве за выживание. И тут прослеживается достаточно интересная закономерность – «Металлист 1925» на девятой строчке отдален от третьего с конца «Ингульца» всего на три очка. Ровно столько же, сколько и получит победитель предстоящей дуэли. Но воспользуются ли своим шансом улучшить положение команды Сергея Ковальца и Эдмара?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Ингулец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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