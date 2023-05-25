Ингулец – Металлист 1925 – 0:0. Гости устояли. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ
В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Ингулец» – «Металлист 1925» – 0:0
Жичиков, 56 (второе предупреждение)
«Ингулец»: Паламарчук – Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65) – Коробенко (Запорожец, 46), Козыренко, Клименко (Одарюк, 81) – Козак, Резепов (Ситало, 46), Головкин (Кухарук, 46).
«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 90+4), Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 60) – Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук (Островский, 55), Русин (Ю. Потимков, 60).
События матча
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