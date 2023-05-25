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Чемпионат Украины
Ингулец
25.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 00:34 | Обновлено 25 мая 2023, 00:37
13
0

Ингулец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа позволит командам оторваться от зоны переходных матчей.

25 мая 2023, 00:34 | Обновлено 25 мая 2023, 00:37
13
0
Ингулец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 14:00.

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Ингулец

Петровская команда очень неплохо начала второй круг. Выездная победа над «Динамо», еще несколько удачных матчей - и казалось, что нервной концовки чемпионата удастся избежать, а президент команды Александр Поворознюк сделал правильный выбор, назначив главным тренером Сергея Ковальца. Но дальше начались все хуже и хуже результаты, команда покатилась вниз в таблице и опережает только двух главных неудачников чемпионата - «Металлист» и «Львов».

Соперники, правда, в последних матчах были серьезными - вся тройка лидеров плюс крепкий «Кривбасс». Ну и «Рух», с которым у петровской команды сложились непростые отношения. Отказ в предоставлении друг другу тренировочного поля, автобуса для поездок – такие вещи почему-то имели место во взаимоотношениях команд. Неудивительно, что «Рух» настроился на игру и разгромил «Ингулец». А с другими упомянутыми выше командами тоже удалось взять только одно очко – с «Кривбассом».

Сергей Ковалец, похоже, начал искать новый стабильный состав. Конечно, этому способствуют и травмы, но довольно часто на следующую игру в «Ингульца» выходят футболисты, сидевшие на скамейке в игре предыдущей. Интересно будет посмотреть, что решит тренер на этот раз.

Почему-то создается впечатление, что «Ингулец» не избежит переходных матчей – команда выглядит несбалансированной. Но есть два тура, чтобы посрамить скептиков

Металлист 1925

«Металлист 1925» возглавляет группу из шести коллективов, которые определят двух неудачников, которые будут играть переходные матчи. Харковская команда звезд с неба не хватает, но в матчах с равными командами стабильно берет очки. Исключением стала разве игра в Ровно против «Вереса».

Вернется в игру центрбек Игорь Курило, пропускавший дерби прошлого тура из-за дисквалификации. Это возвращение укрепит защиту – Игорь может привезти себе иногда проблемы, но в общем неплохо цементирует центр.

Его партнер по центру в прошлом туре Никита Безуглый стал лучшим игроком матча по версии болельщиков против «Металлиста». Посмотрим, как эта связка сможет помочь набрать важные очки в Петровом.

«Металлист 1925» долгое время соперничает с «Александрией» за курьезный титул «самой ничейной команды чемпионата». «Александрия» вырвалась вперед – у нее тринадцать ничьих, у подопечных Эдмара и Голодюка «только» двенадцать. Есть возможность догнать.

Статистика встреч

Между собой команды провели 7 матчей: +2=2=3, разница мячей 6-9. В УПЛ команды играли дважды, оба раза побеждали харьковчане. Игра первого круга закончилась со счетом 2:1, на голы Русина и Безуглого раз ответил Козак.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Былык - Нагиев, Ковалев, Павлов, Смоляков - Кучеренко, Кухарук, Клименко, Запорожец, Козак - Ситало.

«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко, Безуглый, Курило, Жичиков – Я. Мартынюк, Габелок, Вачиберадзе – Ременюк, Чирук, Русин.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем результативную ничью между командами в типичной для УПЛ манере. Надеемся, что ошибемся и игра получится зрелищной.

25 мая, четверг

«Ингулец» – «Металлист 1925»
Петрово. Стадион «Ингулец». 14:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
ИНГУЛЕЦ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Ингулец Ингулец - Металлист 1925 Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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