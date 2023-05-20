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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 15:55 | Обновлено 20 мая 2023, 16:44
877
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На нервах. Заря победила Ингулец

Подопечные Сергея Ковальца создали немало проблем одному из лидеров чемпионата

20 мая 2023, 15:55 | Обновлено 20 мая 2023, 16:44
877
1
На нервах. Заря победила Ингулец
ФК «Заря»

По сравнению с матчем предыдущего тура против «Металлиста», который «Заря» выиграла со счетом 5:0, Патрик ван Леувен произвел одну замену в стартовом составе. Вместо заболевшего Шахова, в центр поля вышел Мишнев. Сергей Ковалец после вчистую проигранного матча с «Шахтером» поменял полкоманды. В «старте» остались только Павлов, Кучеренко, Смоляков, Запорожец и Ситало.

«Ингулец» выбрал оборонительную тактику, что было вполне предсказуемо. Подопечные Сергея Ковальца встречали соперника на своей половине поля, при чем зачастую первая линия обороны находилась в нескольких метрах перед штрафной площадкой, а вторая линия - в самой штрафной. Однако несмотря на то, что футболисты «Ингульца» противостояли более сильному сопернику, они не играли в простой футбол по принципу бей вперед и беги, а старались комбинировать и использовать короткие передачи.

«Заря» по праву фаворита больше времени проводила в атаке. Как обычно основную угрозу представляли Булеца, Русин, Антюх, Герреро. На правом фларге активно действовал Бутко, который сделал несколько навесов в штрафную площадку.

Первые 15 минут матча прошли в равной борьбе. «Ингулец» старался отвечать атакой на атаку. «Заря» не форсировала события. Возможно, подопечные Патрика ван Леувена держали в уме предстоящий 24 мая матч против «Шахтера», поэтому берегли силы. По истечении первой трети тайма начало вырисовываться преимущество «Зари». Команда из Петрового стала больше времени уделять обороне, но действовала не безошибочно. Одну из ошибок луганский клуб использовал на 20-й минуте. Булеца отдал передачу в штрафную площадку, Герреро мчался к мячу, догнал его на правой линии вратарской площадки, где его сбил Билык. Фол был совсем не обязательным, ведь панамский форвард догнал мяч почти у лицевой линии и принимал его с уходом в сторону от ворот. Пенальти уверенно реализовал Бражко: Билык прыгнул в правый от себя угол, полузащитник пробил в левый.

Забитый гол не успокоил «Зарю». Луганчане продолжили атаковать. Несмотря на плотную оборону «Ингульца», у подопечных Патрика ван Леувена неоднократно проходили разрезные передачи в штрафную площадку. На ударных позициях несколько раз оказывались Антюх, Герреро и Русин, но Билык вовремя выходил из ворот и забирал мяч. Были у «Зари» и другие шансы, но свою команду выручал Билык. «Ингулец» моментов создал мало, поэтому результат первого тайма был закономерным.

С самого начала второй половины встречи подопечные Сергея Ковальца стали действовать быстрее, больше перемещаться. Это добавило проблем игрокам «Зари», которые, судя по их действиям, хотели спокойно довести матч до победы, не затрачивая для этого лишние силы. Однако луганчанам пришлось и напрячься, и понервничать, поскольку футболисты «Ингульца» создали несколько опасных моментов у их ворот.

На 49-й минуте они разыграли штрафной удар. После навеса Поспелов пробил головой с близкого расстояния, Сапутин в прыжке совершил сейв и спас «Зарю». Мяч отлетел к Запорожцу, который ударил с линии штрафной - мяч попал в защитника и снова отскочил к Запорожцу. Повторный удар игрока «Ингульца» пришелся выше ворот. На 60-й минуте Нагиев опасно прострелил на линию вратарской, но его партнеры не смогли нанести удар. На 79-й минуте Головкин выполнил штрафной удар с очень далекого расстояния. Неожиданно для всех он пробил в ближний угол – Сапутин в прыжке перевел мяч на угловой!

«Заря» во втором тайме провела немало контратак. На 64-й минуте Русин на левом фланге убежал от защитника, дошел до штрафной площадки и сделал передачу на Герреро, но панамец с близкого расстояния не попал в ворота. На 73-й минуте после углового в исполнении «Ингульца» мяч вблизи своей штрафной площадки подобрал Герреро, добежал с ним почти до штрафной соперника и отпасовал в центр на Антюха. Тот перебросил вратаря, мяч летел в ворота, но Смоляков успел выбить мяч с линии. Немного не хватило силы удару Антюха. В этой контратаке повреждение получил Герреро. Его сразу же заменили, при чем панамец покидал поле прихрамывая. Это, конечно, добавило переживаний его партнерам и тренерам. Сможет ли панамский форвард, который сейчас является одним из лучших в чемпионате, восстановиться к матчу против «Шахтера», узнаем позже.

На 81-й минуте «Заря» забила второй гол. Дришлюк на своей половине поля отобрал мяч у Запорожца, прошел вперед по центру и отдал передачу налево на Русина. Тот сместился ближе к центру и из-за штрафной площадки закрутил мяч в дальний угол ворот. Красивым получился гол.

После этого игра успокоилась. «Ингулец» еще пытался создать шансы для взятия ворот, но «Заря» не позволила этого сделать и довела матч до победы – одиннадцатой в двенадцати матчах второго круга сезона.

Впереди у «Зари» матч против лидера чемпионата – донецкого «Шахтера». Он покажет, сможет ли луганский клуб в последних турах сезона побороться за чемпионство. «Ингульцу» предстоит решить задачу сохранения места в УПЛ. Команду из Петрового ждут матчи против прямых конкурентов.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Заря» – «Ингулец» – 2:0

Бражко (21, с пенальти), Русин (81).

Бутко (88) – Клименко (33), Запорожец (58), Мишнев (86), Козыренко (88).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 88), Бражко, Мышнев (Полегенько, 88), Булеца (Дришлюк, 69), Антюх, Русин (Погорелый, 88), Герреро (Хахлев, 74).

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев (Поспелов, 46), Павлов (Коробенко, 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкин, 67), Клименко (Козиренко, 46), Запорожец, Козак, Ситало (Марусич, 58).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Заря - Ингулец отчеты
Источник Sport.ua
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avk2307
Молодці. Вітання Зорі. І здоровя Герреро до матчу з Шахтою
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