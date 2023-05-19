В воскресенье, 20 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 14:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» во втором круге выиграла 10 матчей из 11 и уверенно мчится к медальному финишу. Какой пробы будут награды, решится в последних турах. Пока что луганский клуб сохраняет шансы даже на чемпионство. Победная серия «Зари» составляет шесть матчей подряд. В них луганчане забили 14 голов, а пропустили лишь дважды.

«Ингулец» в предыдущих пяти турах ни разу не выиграл: два поражения и три ничьи. При этом команда из Петрово не забили в этих матчах ни одного гола. На данный момент «Ингулец» в турнирной таблице идет 11-м. До зоны переходных матчей всего одно очко, до зоны вылета – пять.

«Заря» и «Ингулец» играли друг с другом шесть раз. Трижды победил луганский клуб, один раз – клуб из Кировоградской области, еще один матч завершился в ничью. В матче первого круга текущего чемпионата победу праздновал «Ингулец» - 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ингулец», которая будет доступна в украинской версии сайта.