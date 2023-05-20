Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игроки Зари переживают, потому что видят таблицу УПЛ»
Украина. Первая лига
20 мая 2023, 18:11 |
1173
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игроки Зари переживают, потому что видят таблицу УПЛ»

Команда остается в гонке за титул

20 мая 2023, 18:11 |
1173
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игроки Зари переживают, потому что видят таблицу УПЛ»
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Наставник Зари Патрик ван Леувен оценил победу 2:0 в матче чемпионата Украины против Ингульца. Команда остается в топ-3 и борьбе за титул УПЛ.

- Не лучшая наша игра, ведь начало было тяжелым. Ребята переживают, потому что видят турнирное положение команды, когда успех все ближе и справиться с эмоциями сложно. У нас были моменты и для реализации, и для игры через фланг. У нас это получалось, но гораздо позже, чем можно было. Многие моменты реализовать не удалось. Но в целом, мы победили – поэтому это хороший результат.

– Почему отсутствовал Шахов сегодня? Будет ли Герреро играть в матче против «Шахтера»?
– Что касается Герреро, мы посмотрим на его самочувствие. Сейчас утверждать рано, что именно случилось, была это травма или просто спазм. Будем наблюдать и принимать решения. Что касается Шахова, неизвестно, будет ли он играть в среду.

– Перед началом чемпионата какие цели Вы ставили команде на сезон?
Об этом сложно говорить, ведь если посмотреть на состав команды в начале, когда мы играли против «Университати», и сейчас, то половина игроков уже не является частью нашего клуба. Во втором круге также были сделаны некоторые изменения именно в составе, потому что были и травмы, и такая досадная ситуация с Олегом Данченко. Я говорил ребятам, что если вы хотите показывать свои амбиции и хорошие результаты в команде, УПЛ это лучшая возможность для вас всех. Всё зависит только от вас. Такая установка была потому, что большинство команды были новичками и молодыми игроками. А когда уже мы начали набирать обороты, я говорил, что у нас есть потенциал для дальнейших свершений.

– Сегодня была монотонная игра. Что на это повлияло?
– Были такие варианты, когда ребята должны проще играть, отдавать пас на другого игрока быстрее. Чаще переводить мяч с фланга на фланг. Не всегда это у нас получалось сегодня.

– Экономили ли силы футболисты перед следующим поединком, который будет против «Шахтера»?
– Мы идем от игры к игре. И сегодняшняя игра не исключение, она была очень важна для нас. Было важно победить, а потом смотреть на следующие матчи.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: Спасибо, что чемпионат вообще начался. Верим в светлое будущее
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Александрия – Динамо – 1:5. Киевляне поиздевались над соперниками. Видео
Заря Луганск Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 20 мая 2023, 04:35 16
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко

Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе

На нервах. Заря победила Ингулец
Футбол | 20 мая 2023, 15:55 7
На нервах. Заря победила Ингулец
На нервах. Заря победила Ингулец

Подопечные Сергея Ковальца создали немало проблем одному из лидеров чемпионата

ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Бокс | 20.05.2023, 07:23
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Бокс | 20.05.2023, 06:10
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист
Футбол | 20.05.2023, 18:58
Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист
Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Отличный коуч у Зари,вот за кем нужно ходить с конспектами.На мой взгляд сегодняшняя Заря самая крепкая  за время ЧУ.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
19.05.2023, 05:20 12
Футбол
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
Теперь он мой, я это чувствую! Ломаченко считает, что Хейни испугался
20.05.2023, 04:00 5
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
19.05.2023, 21:55 18
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2023, 03:38 5
Хоккей
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
19.05.2023, 15:21 4
Футбол
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
20.05.2023, 13:31 3
Бокс
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности