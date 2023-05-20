Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игроки Зари переживают, потому что видят таблицу УПЛ»

Наставник Зари Патрик ван Леувен оценил победу 2:0 в матче чемпионата Украины против Ингульца. Команда остается в топ-3 и борьбе за титул УПЛ.

- Не лучшая наша игра, ведь начало было тяжелым. Ребята переживают, потому что видят турнирное положение команды, когда успех все ближе и справиться с эмоциями сложно. У нас были моменты и для реализации, и для игры через фланг. У нас это получалось, но гораздо позже, чем можно было. Многие моменты реализовать не удалось. Но в целом, мы победили – поэтому это хороший результат.

– Почему отсутствовал Шахов сегодня? Будет ли Герреро играть в матче против «Шахтера»?

– Что касается Герреро, мы посмотрим на его самочувствие. Сейчас утверждать рано, что именно случилось, была это травма или просто спазм. Будем наблюдать и принимать решения. Что касается Шахова, неизвестно, будет ли он играть в среду.

– Перед началом чемпионата какие цели Вы ставили команде на сезон?

– Об этом сложно говорить, ведь если посмотреть на состав команды в начале, когда мы играли против «Университати», и сейчас, то половина игроков уже не является частью нашего клуба. Во втором круге также были сделаны некоторые изменения именно в составе, потому что были и травмы, и такая досадная ситуация с Олегом Данченко. Я говорил ребятам, что если вы хотите показывать свои амбиции и хорошие результаты в команде, УПЛ это лучшая возможность для вас всех. Всё зависит только от вас. Такая установка была потому, что большинство команды были новичками и молодыми игроками. А когда уже мы начали набирать обороты, я говорил, что у нас есть потенциал для дальнейших свершений.

– Сегодня была монотонная игра. Что на это повлияло?

– Были такие варианты, когда ребята должны проще играть, отдавать пас на другого игрока быстрее. Чаще переводить мяч с фланга на фланг. Не всегда это у нас получалось сегодня.

– Экономили ли силы футболисты перед следующим поединком, который будет против «Шахтера»?

– Мы идем от игры к игре. И сегодняшняя игра не исключение, она была очень важна для нас. Было важно победить, а потом смотреть на следующие матчи.