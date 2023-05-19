В субботу, 20 мая, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и петровский «Ингулец». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Заря



Впервые за долгие годы в украинском футболе в конце очередного сезона чемпионская гонка заключается не в состязании между двумя командами. Луганская «Заря» продолжает сохранять интригу в качестве теневого претендента, при этом достаточно сильно напрягая своим присутствием донецкий «Шахтер» и днепровский «Днепр-1» своими игровыми кондициями. Нидерландский специалист Патрик ван Леувен лишь в этом сезоне получил шанс показать себя на уровне «взрослой» команды в украинском футболе и на данный момент его проба пера кажется очень успешной.

Попросту нет во втором круге команды в УПЛ, которая могла бы похвастаться лишь одной потерей очков за предыдущие 11 матчей. «Мужики» не справились только с одним соперником за этот период – криворожским «Кривбассом», во главе которого стоит бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб, поэтому и в этом минимальном гостевом поражении (0:1) можно найти долю романтики. Однако футболистам ван Леувена сейчас точно не до сантиментов, так как положение обязывает ко многому.

По сути, у луганчан сейчас очень выгодный расклад, так как исключительно от них зависит дальнейшее участие в погоне за «золотом», но при этом сам чемпионский титул скорее удасться разыграть между собой «Шахтеру» и «Днепру-1». Впрочем, даже этот расклад можно переиграть по ходу следующей недели, когда «Заря» будет играть против «горняков», а потом они в свою очередь сразятся против СК.

Возможны варианты, причем очень выигрышные для «мужиков». А вот что действительно по силу им на этих выходных, так это оставить «Динамо» не только без Лиги чемпионов, но и без надежд на «бронзу». Вот только и тут нужна будет потеря очков столичным коллективом в игре против «Александрии», которая начнется через три часа после нашей.

Ингулец



Противостоять «Заре» на этих выходных уготовлена судьба петровскому «Ингульцу». Говорим о предстоящей игре в обреченном ключе в контексте «козаков» исключительно из-за текущих кондиций команды Сергея Ковальца. Если можно так выразиться, то этих самых кондиций сейчас у «красно-желтых» попросту нет, так как в последний раз они побеждали еще в игре против львовского «Руха» аккурат месячной давности (1:0). Недооценивать тот успех не стоит, так как речь идет о прямом конкуренте в турнирной таблице, но и переоценивать факт добычи трех очков также не будем – дальше удалось набрать только два балла.

Фактически, хуже «Ингульца» с его текущей неудачной серией только один коллектив – безнадежный «Львов», которому на этих выходных все тот же «Рух» может подписать смертный приговор относительно шансов на дальнейшую борьбу за выживание. Особой погоды для «козаков» это не сделает, так как свой шанс уйти подальше от зоны вылета они имели мало возможностей реализовать в последнее время, так как играли против представителей верхней половины турнирной таблицы.

А вот на «Заре» череда действительно тяжелых соперников должна завершиться, после чего «Ингулец» сыграет лобовые матчи против «Металлиста 1925», «Львова» и «Вереса». И вот как раз количество набранных баллов по итогам этих встреч и предрешит судьбу команды. Внизу таблицы УПЛ сейчас очень тесно, поэтому 27 очков и 11 место, которые есть у команды Ковальца на данный момент, вообще ничего не значат – до предпоследней позиции всего пять пунктов. И как же не вовремя в данном контексте получил удаление вратарь Алексей Паламарчук в прошлом матче против «Шахтера» (0:2).

История встреч



Футбольные пути «Зари» и «Ингульца» ранее пересекались девять раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в ноябре прошлого года – игра в Киеве на УТК им. Банникова завершилась победой петровского клуба (1:0). За «Ингулец» отличался Максим Марусич.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 26 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Журбида и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает Владимир Новохатний. На матче будет отсутствовать система VAR. У Омельченко есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 4 победы, тогда как с «Ингульцом» он пересекался девять раз (3 победы, 1 ничья, 5 поражений).

Ориентировочные составы



«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов, Бражко – Антюх, Булец, Русин – Герреро.

«Ингулец»: Билык – Мельничук, Кучеренко, Смоляков, Павлов, Сидоренко –Козак, Коробенко, Запорожец, Козыренко – Ситало.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут победу с уверенным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Заря» (-1.5) с коэффициентом 2.08.

20 мая, суббота