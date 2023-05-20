Заря – Ингулец – 2:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на своем поле обыграла «Ингулец» со счетом 2:0.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
«Заря» – «Ингулец» – 2:0
Бражко (21, с пенальти), Русин (81).
Бутко (88) – Клименко (33), Запорожец (58), Мишнев (86), Козыренко (88).
«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 88), Бражко, Мышнев (Полегенько, 88), Булеца (Дришлюк, 69), Антюх, Русин (Погорелый, 88), Герреро (Хахлев, 74).
«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев (Поспелов, 46), Павлов (Коробенко, 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкин, 67), Клименко (Козиренко, 46), Запорожец, Козак, Ситало (Марусич, 58).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
События матча
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