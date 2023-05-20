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Заря
20.05.2023 14:00 – FT 2 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:17 | Обновлено 20 мая 2023, 17:21
357
0

Заря – Ингулец – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

20 мая 2023, 17:17 | Обновлено 20 мая 2023, 17:21
357
0
Заря – Ингулец – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на своем поле обыграла «Ингулец» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Заря» – «Ингулец» – 2:0

Бражко (21, с пенальти), Русин (81).

Бутко (88) – Клименко (33), Запорожец (58), Мишнев (86), Козыренко (88).

«Заря»: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 88), Бражко, Мышнев (Полегенько, 88), Булеца (Дришлюк, 69), Антюх, Русин (Погорелый, 88), Герреро (Хахлев, 74).

«Ингулец»: Билык, Нагиев, Ковалев (Поспелов, 46), Павлов (Коробенко, 78), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Головкин, 67), Клименко (Козиренко, 46), Запорожец, Козак, Ситало (Марусич, 58).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Заря).
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Источник Sport.ua
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