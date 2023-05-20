Шаран обыграл Григорчука. Минай в Одессе переиграл Черноморец

Даже трудно вот так с ходу вспомнить розыгрыш украинской Премьер-лиги последних лет, когда до последнего сохранялась интрига сразу во всех участках турнирной таблицы. В частности, удивительно интересным было соперничество команд в зоне борьбы за выживание, где можно было выделить только «Львов» в качестве безнадежного аутсайдера, тогда как остальные семь-восемь команд не могли чувствовать себя в полной безопасности.

Например, одесский «Черноморец» занимал девятую строчку, которая только на первый взгляд кажется удачным расположением, потому что во время тщательного изучения дистанции между командами становится понятно, что тот же закарпатский «Минай» со своей 13 строчки спокойно мог бы оказаться вблизи «моряков» за счет только одной победы. Вот таким образом встреча между командами Романа Григорчука и Владимира Шарана и приобрела большое значение в начале субботней программы двадцать этого тура национального первенства.

Довольно невысокие скорости и мощная защита от «Миная» на фоне преимущества «Черноморца» по всем показателям – таким вышел первый тайм в нашей встрече, однако забитых мячей в нем мы так и не увидели. Тяжело выглядели именно хозяева поля, что было в определенной степени неожиданностью, ведь точно не им приходилось преодолевать неблизкий путь к месту событий перед началом уик-энда. Однако если Шаран решил, что команда должна играть от защиты, то соперникам уже некуда от этого деться.

Раскрыть три линии обороны «Миная» было очень тяжело, ведь все было достаточно плотно, а попытки «моряков» растягивать защиту оппонентов ни к чему не приводили. А тут еще и травму в борьбе в центре поля получил центральный защитник Гучек, поэтому Григорчуку еще посреди первого тайма пришлось обращаться к игрокам на скамье для запасных. Особых изменений стратегии от появления на поле Белого мы не увидели, поэтому «Черноморец» и дальше пытался прижимать соперников к их воротам.

Но «Минай» выстоял перед всеми вызовами со стороны соперников. И даже пережил моменты, когда случайная подача с левого фланга от Алефиренко попала в перекладину за спиной Бандуры. Иначе, кроме как нестандартными решениями, эту защиту закарпатцев было не преодолеть, поэтому и такие моменты могли помочь одесситам.

Однако за всем этим преимуществу «Черноморец» в один момент матча забыл о необходимости играть у собственных ворот, и неудачная подача углового завершилась контратакой через левый фланг, которую запустил Бандура, а Гечев с собственной половины дотянул мяч до лицевой в чужой штрафной, откуда его прострел случайно перевел в собственные ворота Хадида, который мчался спасать собственную команду. Вот так помог!

Очевидно, что после этого эпизода на 61 минуте «моряки» то и делали, что окружали чужую штрафную и создали сумасшедшее количество моментов для того, чтобы вообще выиграть этот матч. Однако Бандура стоял до последнего максимально надежно, поэтому ни одному из выстрелов Ермакова или Гладкого не удалось достичь цели. Как и собственно «Черноморцу», подпустившего преследователей к себе вплотную.

На следующей неделе одесский «Черноморец» сыграет гостевой матч против «Львова», а закарпатский «Минай» будет принимать другую команду из этого города – «Рух».

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Черноморец» – «Минай» - 0:1

Хадида, 61 (авт.)

Демченко, 33 – Мельник, 32, Дмитрук, 52, Ю. Кравчук, 81

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Гладкий, 78), Путря – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 78) – Алефиренко, Хадида (Авагимян, 63), Бадибанга.

«Минай»: Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук – Булеза, Витенчук, Петька, Гечев (Твердохлиб, 70) – Коломоец (Чуев, 88).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 22 (8) – 3 (1)

Угловые: 12 – 4

Оффсайды: 7 – 0.

ЧЕРНОМОРЕЦ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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