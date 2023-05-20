Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча
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В матче 27-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем домашнем стадионе проиграл «Минаю» со счетом 0:1.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
«Черноморец» – «Минай» – 0:1
Хадида, 61 (авт.)
Демченко, 33 – Мельник, 32, Дмитрук, 52, Ю. Кравчук, 81
«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Гладкий, 78), Путря – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 78) – Алефиренко, Хадида (Авагимян, 63), Бадибанга.
«Минай»: Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук – Булеза, Витенчук, Петька, Гечев (Твердохлиб, 70) – Коломоец (Чуев, 88).
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
События матча
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