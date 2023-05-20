Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Черноморец
20.05.2023 13:00 – FT 0 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 16:23 | Обновлено 20 мая 2023, 16:29
185
0

Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

20 мая 2023, 16:23 | Обновлено 20 мая 2023, 16:29
185
0
Черноморец – Минай – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Черноморец Одесса

В матче 27-го тура украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем домашнем стадионе проиграл «Минаю» со счетом 0:1.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Черноморец» – «Минай» – 0:1

Хадида, 61 (авт.)

Демченко, 33 – Мельник, 32, Дмитрук, 52, Ю. Кравчук, 81

«Черноморец»: Паст – Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Гладкий, 78), Путря – Демченко, Васильев, Кузык (Войтиховский, 78) – Алефиренко, Хадида (Авагимян, 63), Бадибанга.

«Минай»: Бандура – Рогозинский, Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Дмитрук – Булеза, Витенчук, Петька, Гечев (Твердохлиб, 70) – Коломоец (Чуев, 88).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Гечев (Минай).
По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: Кажется, судьи приезжают в Одессу, чтобы допускать ошибки
ВИДЕО. Слова Лэмпарда и Гвардиолы перед матчем Манчестер Сити – Челси
ВИДЕО. Два красивых гола. У Динамо забили Андриевский и Ванат
видео голов и обзор Минай Черноморец Одесса Черноморец - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кумир – Тимощук? Как отщепенец Малком из Бразилии променял мечту на деньги
Футбол | 20 мая 2023, 10:48 5
Кумир – Тимощук? Как отщепенец Малком из Бразилии променял мечту на деньги
Кумир – Тимощук? Как отщепенец Малком из Бразилии променял мечту на деньги

Пять лет назад за этого футболиста «Барселона» заплатила 41 миллион евро…

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Футбол | 19 мая 2023, 21:55 18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ

«Днепр-1» по-прежнему отстает от горняков на 2 очка, и личная встреча впереди

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 20.05.2023, 11:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Теннис | 19.05.2023, 19:31
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
Война | 19.05.2023, 17:05
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
19.05.2023, 15:21 4
Футбол
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
18.05.2023, 16:56 3
Зимние виды
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
19.05.2023, 00:40 8
Футбол
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
Фьюри оскорбил Красюка и поставил жесткий ультиматум команде Усика
19.05.2023, 12:38 11
Бокс
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 21
Бокс
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
19.05.2023, 22:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности