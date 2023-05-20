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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 20:26 |
336
0

Владимир ШАРАН: «Черноморец в отличной форме, обыграл Динамо. Было тяжело»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

20 мая 2023, 20:26 |
336
0
Владимир ШАРАН: «Черноморец в отличной форме, обыграл Динамо. Было тяжело»
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил победу 1:0 в матче чемпионата Украины против «Черноморца». Обе команды делят 9-10 место с 29 очками.

«Прекрасная погода, прекрасный стадион. Жара поразила нас и было тяжело двигаться. Считаю, что мы правильно построили игровую схему, потому что соперник находится в отличной форме. Отлично сыграл против «Динамо». Победил. В концовке матча соперник бросил в бой всех нападающих. Очень благодарен ребятам и вратарю Александру Бандуре, который провел лучший матч в этом году».

«Самым трудным сегодня для нас был выход из обороны в атаку. Совершали много ошибок. Акцентировали игру на защите, потому что у соперника очень быстрые игроки. Конечно, прессинг был серьезным и тяжело было переходить в атаку. И, конечно, тяжелыми были последние минуты, когда соперник давил».

«Читали новости, знаем, что накануне из-за обстрела россиян в Одессе погибли люди. Хочется, чтобы в Одессе и по всей Украине наступил мир», – сказал Шаран.

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Минай Черноморец Одесса Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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