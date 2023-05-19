Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Минай. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Черноморец
20.05.2023 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 22:07 | Обновлено 19 мая 2023, 22:08
40
0

Черноморец – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

19 мая 2023, 22:07 | Обновлено 19 мая 2023, 22:08
40
0
Черноморец – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 20-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Под конец сезона борьба за места в турнирной таблице УПЛ заметно обострилась, поэтому команды нуждаются в набранных очках. Кто-то, как коллектив Романа Григорчука, для того, чтобы обезопасить свои позиции от зоны вылета, а кто-то, как футболисты Владимира Шарана, для того, чтобы из нее выбраться. «Минай» за последнее время немало крови попил у наших лидеров, «Днепра-1» и «Шахтера», но оба матча проиграл (дважды по 0:1). А вот «Черноморец» хотя бы «горняков», но все-таки оставил без полного комплекта очков. А что покажут команды в очной встрече?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Заря – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Минай Черноморец - Минай текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Теннис | 19 мая 2023, 19:31 54
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову

Ангелина вышла в свой первый финал в карьере на уровне соревнований WTA 1000

Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы
Футбол | 19 мая 2023, 18:38 0
Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы
Ротань и Пеглоу получили дисквалификации, Минай и Днепр-1 – оштрафованы

КДК УАФ принял ряд решений

С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
Футбол | 19.05.2023, 16:05
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Футбол | 19.05.2023, 04:04
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Футбол | 19.05.2023, 10:01
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 69
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
17.05.2023, 22:05 3
Футбол
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
17.05.2023, 17:59 121
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
18.05.2023, 18:42
Хоккей
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
19.05.2023, 06:25 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности