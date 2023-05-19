В субботу, 20-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Под конец сезона борьба за места в турнирной таблице УПЛ заметно обострилась, поэтому команды нуждаются в набранных очках. Кто-то, как коллектив Романа Григорчука, для того, чтобы обезопасить свои позиции от зоны вылета, а кто-то, как футболисты Владимира Шарана, для того, чтобы из нее выбраться. «Минай» за последнее время немало крови попил у наших лидеров, «Днепра-1» и «Шахтера», но оба матча проиграл (дважды по 0:1). А вот «Черноморец» хотя бы «горняков», но все-таки оставил без полного комплекта очков. А что покажут команды в очной встрече?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.