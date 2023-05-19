В субботу, 20 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и «Минай». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 13:00. Одесситы на три очка опережают закарпатцев в турнирной таблице.

Черноморец

«Моряки» к очередной встрече подходят в хорошем настроении, ведь неделю назад они обыграли киевское «Динамо». Не удивительно, что Роман Григорчук был назван лучшим тренером прошлого тура, а лучшим игроком стал Александр Демченко, оформивший дубль в ворота «бело-синих». Отметим, что полузащитник впервые забил два гола в одной игре УПЛ. В Киеве в составе одесского клуба дебютировал Инал Черткоев, вышедший на поле в компенсированное время.

Тем не менее, турнирная ситуация не позволяет одесситам почивать на лаврах. От зоны матчей плей-офф за право играть в УПЛ «Черноморец» отделяют всего три очка, а «Минай» является прямым конкурентом «моряков». В предстоящей встрече своим партнерам не сможет помочь дисквалифицированный Салюк. Зато уже отбыли наказание три футболиста, которые остались вне игры на матч против «Динамо». Речь идет о Брагару, Авагимяне и Васильеве. В субботу «Черноморец» проведет 760-й поединок в Украинской Премьер-лиги. На пороге голевого юбилея находится форвард одесситов Александр Гладкий, который может нанести 100-й результативный удар в УПЛ.

Минай

На данный момент закарпатский клуб находится в опасной зоне, участникам которой предстоит оспаривать право остаться в элите в матчах плей-офф. Да и от прямого вылета из УПЛ «Минай» отделяют всего четыре очка. Впрочем, результаты минайцев позволяют их поклонникам рассчитывать на то, что команда и в дальнейшем будет представлять Минай в сильнейшем дивизионе. В шести предыдущих встречах закарпатцы потерпели всего два поражения – от лидеров чемпионата «Шахтера» и «Днепра 1». В прошлом туре команда Владимира Шарана встречалась как раз с днепрянами, и победу спортклубовцам принес единственный результативный удар. К противостоянию в Одессе «Минай подошел с трехматчевой безвыигрышной гостевой серией (2 поражения и ничья).

В субботнем поединке закарпатской команде сможет помочь защитник Александр Мельник, который не играл с «Днепром-1» из-за дисквалификации. Но и кадровых потерь у минайской команды хватает: до конца сезона выбыл Воробчак, в лазарете оказались Горин и Колесник. Проблемой тренерского штаба Шарана может стать также физическое состояние футболистов. Предыдущий матч минайцы проводили в понедельник, в то время как одесситы играли с «Динамо» в прошлую пятницу. То есть, у «моряков» было больше времени на восстановление. К этому добавим непростой путь в Одессу, который проделали закарпатцы.

Статистика встреч

Во взаимоотношениях соперников наблюдается абсолютный паритет. Команды провели четыре очные встречи, одержав по одной победе (два поединка завершились вничью). В этих играх «Черноморец» и «Минай» забили четыре гола. В матче первого круга одесситы одержали минимальную победу на поле закарпатской команды. Единственный гол в начале встречи с пенальти забил Юрий Путря.

Прогноз на противостояние

Учитывая плотность в нижней части турнирной таблицы, очки, добытые в матчах заключительного отрезка чемпионата, имеют огромную ценность. Особенно это касается дуэлей прямых конкурентов. По нашему мнению, одесситы на своем поле сумеют одержать минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Паст, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Демченко, Кузык, Алефиренко, Бадибанга, Авагимян

«Минай»: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Кравчук, Мельник, Дмитрук, Петько, Витенчук, Булеза, Твердохлеб, Вишневский

20 мая, суббота