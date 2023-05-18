Важный матч 27-го тура украинской Премьер-Лиги для обеих команд с точки зрения турнирной таблицы состоится в Ровно на стадионе «Авангард». Дело в том, что в первом круге, когда хозяином считался «Верес», поединок проходил на «Арене-Львов» и тогда успеха добился «Шахтер» со счетом 2:0.

Шахтер

Чемпионская гонка для подопечных Игоря Йовичевича в самом разгаре. Два самых главных и ключевых матча для них пройдут в двух следующих турах с прямыми конкурентами в борьбе за награды – «Зарей» и «Днепром-1». А пока надо обязательно набирать очки в игре с командой, которая еще не решила для себя вопрос сохранения места в элитном дивизионе.

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В истории украинского футбола не раз бывали случаи, когда явный фаворит терял очки на финише сезона в игре с аутсайдером, о чем потом горько жалел. Либо срабатывал фактор недооценки соперников, либо мешали какие-то другие обстоятельства. Конечно же, «Шахтер» об этом знает и его наставник обязательно постарается сделать все возможное, чтобы сенсации не произошло.

Тем более, что в последних матчах у горняков заметно улучшилось настроение, так как из лазарета вышли футболисты, которое долгое время отсутствовали в составе из-за травм. Речь идет об Александре Зубкове, Марьяне Шведе и Дмитрие Крыськиве. Но, в то же время, «Шахтер» не смог набрать максимальное количество очков в поединках с «Черноморцем», «Динамо» и «Александрией», чтобы сейчас чувствовать себя более в комфортных условиях перед решающими играми за чемпионский титул.

В предстоящем поединке не сможет помочь своим партнерам Артем Бондаренко, который во встрече предыдущего тура с «Ингульцом» получил предупреждение уже на четвертой компенсированной минуте второго тайма. Оно оказалось у хавбека горняков четвертым в сезоне и теперь Бондаренко будет вынужден пропустить матч из-за дисквалификации.

Верес

Что касается клуба из Ровно, то перед игрой с «Шахтером» его футболисты в минувшее воскресенье победили дома одного из своих конкурентов в борьбе за выживание харьковский «Металлист 1925» со счетом 1:0 и, таким образом, немного подняли себе настроение. На данный момент «Верес» не только отдалился от зоны прямого вылета, но и оказался выше тех команд, которые расположились на 13 и 14 местах, так называемой зоны стыковых матчей с коллективами первой лиги. Однако положение это очень шаткое, так как, к примеру, до «Миная», который как раз занимает тринадцатую позицию, всего лишь одно очко.

Интересно, что «Верес» проведет третий матч подряд дома на родном стадионе «Авангард» и пятый за шесть туров. И только в матчах со «Львовом» и «Металлистом 1925» хозяева добились побед. С тем же «Минаем» подопечные Юрия Вирта сыграли вничью 1:1, а «Колосу» вообще проиграли 0:1.

И еще. Если у «Шахтера» большинство травмированных ранее игроков уже в строю, то у «Вереса» с этим есть проблемы. Так, по словам главного тренера, на уколах проводил предыдущий поединок Дмитрий Клец. Явно не в своих лучших кондициях после травм находились Валерий Кучеров и Денис Балан. А Станислав Шарай и Николай Квасный вообще не выходили на поле.

Статистика матчей

Как мы уже отмечали, в первом круге «Шахтер» во Львове нанес поражение «Вересу» со счетом 2:0. Голы забили Михаил Мудрик (с пенальти) и Дмитрий Крыськив. А вообще соперники провели в украинской Премьер-Лиге 8 матчей. Шесть раз выигрывали горняки, одна победа у «Вереса» и еще однажды команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 17-5.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Крыськив, Судаков, Швед, Зубков, Сикан

«Верес»: Когут, Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Пасич, Кучеров, Клец, Близниченко, Лебеденко, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра пройдет с преимуществом «Шахтера». Но победа ему достанется непросто. Скорее всего, с минимальным счетом 2:1.

19 мая, пятница