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Шахтер Донецк
19.05.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 19:10 | Обновлено 18 мая 2023, 19:14
231
0

Шахтар – Верес. Текстова трансляція матчу

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2023, 19:10 | Обновлено 18 мая 2023, 19:14
231
0
Шахтар – Верес. Текстова трансляція матчу
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 19-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Чемпионская гонка в УПЛ все еще в силе и очередной тур национального первенства будет начинаться с последовательных матчей двух ее непосредственных участников. У коллектива Игора Йовичевича при этом будет небольшое преимущество, так как «Шахтеру» будет известен результат встречи «Днепра-1» и «Колоса», но и без этой драгоценной информации «горняки» не имеют права на осечку в игре против середняка турнирной таблицы. Дальше по графику у дончан будут «Заря» и СК, поэтому против футболистов Юрия Вирта команда проведет контрольную репетицию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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