Шахтер Донецк

Шахтар – Верес. Текстова трансляція матчу
Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 19-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.
Чемпионская гонка в УПЛ все еще в силе и очередной тур национального первенства будет начинаться с последовательных матчей двух ее непосредственных участников. У коллектива Игора Йовичевича при этом будет небольшое преимущество, так как «Шахтеру» будет известен результат встречи «Днепра-1» и «Колоса», но и без этой драгоценной информации «горняки» не имеют права на осечку в игре против середняка турнирной таблицы. Дальше по графику у дончан будут «Заря» и СК, поэтому против футболистов Юрия Вирта команда проведет контрольную репетицию.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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