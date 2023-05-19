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Шахтер Донецк
19.05.2023 17:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 19:41 | Обновлено 19 мая 2023, 19:51
1039
0

Шахтер – Верес – 2:1. Дожали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

19 мая 2023, 19:41 | Обновлено 19 мая 2023, 19:51
1039
0
Шахтер – Верес – 2:1. Дожали. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги в Ровно на стадионе «Авангард» отношения выяснили донецкий «Шахтер» и местный «Верес».

Для ровенской команды встреча была номинально выездной. Несмотря на такой статус, она билась за результат до последнего. «Горняки» первыми добились успеха – отличился Зубков на 35-й минуте. Игроки «Вереса» усилиями Владислава Шарая на 74-й минуте паритет восстановили – 1:1.

Решающий гол забил защитник дончан Матвиенко на 83-й минуте. 2:1 – «Шахтер» смог пополнить свою копилку тремя очками.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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