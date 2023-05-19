Шахтер Донецк

В пятницу, 19 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги в Ровно на стадионе «Авангард» отношения выяснили донецкий «Шахтер» и местный «Верес».

Для ровенской команды встреча была номинально выездной. Несмотря на такой статус, она билась за результат до последнего. «Горняки» первыми добились успеха – отличился Зубков на 35-й минуте. Игроки «Вереса» усилиями Владислава Шарая на 74-й минуте паритет восстановили – 1:1.

Решающий гол забил защитник дончан Матвиенко на 83-й минуте. 2:1 – «Шахтер» смог пополнить свою копилку тремя очками.