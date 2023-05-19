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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
19.05.2023 17:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 18:53 | Обновлено 19 мая 2023, 19:20
1313
48

В нужный момент прибавили. Шахтер в Ровно вырвал победу у Вереса

Ровенчане заставили понервничать «горняков»

19 мая 2023, 18:53 | Обновлено 19 мая 2023, 19:20
1313
48
В нужный момент прибавили. Шахтер в Ровно вырвал победу у Вереса
ФК Шахтер

Чем ближе мы подходим к завершению очередного сезона украинской Премьер-лиги, тем запутаннее становятся сценарии возможного развития событий, а вместе с тем растет и заинтересованность зрительской аудитории. Понятно, что большинство болельщиков смотрит в сторону чемпионской гонки, которая на следующей неделе должна выйти на максимальный уровень напряжения, потому что будут проходить очные противостояния между их участниками.

Однако и в последний рабочий день отчетной недели не стоило упускать из виду ту же встречу в Ровно, где донецкий «Шахтер» в рамках двадцать седьмого тура национального первенства принимал местный «Верес» в качестве номинальных хозяев. Команды Игоря Йовичевича и Юрия Вирта не имели общих интересов относительно мест в турнирной таблице, однако потенциальная потеря очков очень пугала обе стороны из-за высокой плотности в зонах, где они находились.

Словоформу «легкие очки» на этом этапе чемпионата стоит уже забывать, поэтому донецкий «Шахтер» хорошо понимал, что против «красно-черных» будет очень сложно. Но чтобы настолько, как мы увидели по ходу первого тайма, команда Игоря Йовичевича должна была к этому еще и самостоятельно прилагать усилия. Мы в очередной раз стали свидетелями медленного футбола от «горняков», тогда как три линии защиты соперников таким образом было преодолеть практически нереально.

«Практически», потому что свои моменты дончане все же создавали время от времени. Они становились итогом либо переводов между флангами, либо прямолинейных передач внутрь чужих владений. По итогу второго подхода «Шахтер» создал одиночный момент для Степаненко посреди тайма, но удару Тараса головой не хватило правильно направления, а вот первый тип комбинации привел уже к голу Зубкова на 35 минуте. Конечно, в этом моменте при ударе со входа в правый фланг штрафной Александру очень помог целый ряд рикошетов, но мяч таки оказался в ближнем углу чужих ворот.

«Горняки» таким образом получили шаткое преимущество по счету по итогам первого тайма, но почти сразу от начала второй половины имели возможность его удвоить. Едва ли не единственная удачная подача за весь матч от Гочолеишвили с правого фланга прилетела в руку Курко во вратарском, а реакцией арбитра было мгновенное назначение пенальти в этом вполне очевидном эпизоде. К мячу подошел Сикан, но под психологическим давлением очень слабо пробил в правый угол низом, поэтому Когуту не составило проблем потянуть удар.

Это был очень важный момент для самоутверждения «Верес» в этой игре. Команда Вирта на радостях пошла с атаками в чужие владения, однако сразу ничего там не создала, и едва не пропустила второй раз уже с игры, однако Сикан очередную свою возможность не использовал. Однако ровенчан было уже не остановить и на 74 минуте навес от углового на правом фланге в исполнении Близниченко под дальний удар Шарая перевел Вовченко. Прицельный выстрел в одно касание был направлен в правый нижний угол, тогда как Трубин так и остался стоять на линии.

Настоящий чемпионский раунд таким образом для «Шахтера» начался уже в этом противостоянии, потому что пришлось спасать собственное положение. Даже Келси пришлось приобщать к событиям на футбольном поле, потому что иначе, кроме как постоянными передачами в чужие владения, эту игру было не выиграть команде Йовичевича. В конце концов, дончане оформили свой второй мяч, но отличился не легионер, а Матвиенко, на которого фирменную подачу вырезал с левого фланга Ракицкий. Во второй раз в этом матче преимущество номинальные хозяева не отдали.

На следующей неделе донецкий «Шахтер» будет играть в гостях у луганской «Зари», а ровенский «Верес» проведет домашнюю встречу против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Шахтер» – «Верес» - 2:1

Зубков (35), Матвиенко (83) – В.Шарай (74)

На 47-й минуте Сикан не реализовал пенальти (вратарь)

Гочолеишвили (37), Михайличенко (93) – Вовченко (38), Курко (46), Маткобожик (60)

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 87), Бондарь, Гочолеишвили – Степаненко – Топалов (Крыськив, 65), Судаков (Тотовицкий, 87), Назарина, Зубков – Сикан (Келси, 75).

«Верес»: Когут – Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан – Г. Пасич (Дахновский, 84), Кучеров, Клец (Лебеденко, 68), Близниченко – Шестаков (Гайдучик, 68).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ШАХТЕР – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 49
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AleksDnipro87
"Шахтар у Рівному вирвав перемогу у Вереса"
"Дніпро-1 з труднощами переграв Колос" 
Відчуйте різницю.
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+7
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fitnes_sports066
Учитывая что Колос выше по таблице чем Верес, Шахтарю будет не сладко и с Зарей и с Днепром
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+6
Remark
В матче Шахтера и Днепра лидеры забили свой решающий гол только в конце матчей, но статья с донецким клубом называется "В нужный момент прибавили", а статья с днепровской командой называется "С трудом смогли". 
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+1
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Remark
Результат по игре! 
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+1
avk2307
После сегодняшней игры в эволюцию болельщиков Шахтера добавляю еще один пункт:
Не важно какая игра, главное какой результат
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0
Zanregent
Поздравляю Зарю с чемпионством!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex196
Очень сложный вопрос .За кого был Срна и Палкин когда стоял Майдан в 14 м году за народ Украины или рыгню ?
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0
avk2307
Я и прогнозировал, что Верес не устоит, но игры то сравните Днепра и Шахтера против середняка и аутсайдера.
Днепр с кучей моментов вырвал таки победу и комбинаций, а тут то тупо индивидуалка:
Гол Зубкова  и гол центральных защитников, а моменты еще были?
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Springfield
Что ли похвастаться немного.
В 16:01 я имел смелось  предсказать:
Если бы Днепродин сыграл вничью, то и тут так бы было...А теперь Шахтёр точно выиграет.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Alex196
Днепр и шахтер какие-то выдохшинся уставшие .на них давит результат каждого матча .Их слишком нагружают тветчтвенностью за результат.В тоже время Заря находится как-то в тени но играют более спокойно уверенно комбинационно .на них меньше давят .Не удивлюсь если Заря выиграет у Шахтера и станет чемпионом .Но нужно учитывать пресловутое судейство .Украина это не Англия .Здесь судья раб.Уаф 
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-1
Злий Глобинець
От мені реально подобається, як від мінімальних перемог Шахтаря "рве дах" у динамофанів! Оскільки їх клуб немічний і вище 4 місця вже не підніметься (а на 5 ще може опуститись) - то вони готові хоч за чорта лисого горлянки рвати, аби тільки гірники не були Чемпіонами!
З перемогою, улюблений клуб! Вперед до золотих нагород!
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-2
Показать Скрыть 10 ответов
Alex196
Так Днепр всегда была уважаемая команда .Человек нормальный бы не играл за сепаратистов .Ни капитан шахтера ни игроки ни разу не выступили в 14 м году в защиту майдана когда их хозяева расстреливали и отлавливали активистов .А почему же Степаненко не выступил в 14 м году и не сказал что мы игроки шахтера на стороне народа Украины и мы не вата .мы хотим быть как все в Европе а не в казарме типа россии или дыры 
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Alex196
Получается если Ракицкий платит за лечение украинского военного то это все .он прощен .Что-то слишком просто .Тогда Тимощук который заработал в Питере кучу бабла может оплатить лечение 10 воинам и все .он уже не будет считаться сепаратистов ? Снова укутался в флаг Украины и домой в Луцк 
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-3
New Zealander
Шахтер как всегда красавчики. Чемпион есть чемпион. Против таких нет приема
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-3
Maks Krot
Валидол в последних матчах просто  жесть!!! думаю в последних трёх матчах  чемпионата с Зарёй ,п   ердей-1 и Ворсклой  конечно будет трудно ну должны  выиграть спокойно пора уже собраться и показать свою настоящую игру и   станут чемпионами!!Всех болельщиков Шахтера с победой !!!Движемся к чемпионству дальше !!Только Шахтёр Донецк только победа !!!Удачи родной клуб!!!
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-4
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Бабогло
Чемпионская победа чемпиона и без свободных выдуманных и фейковых пенальти
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-4
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