Дениль Кастильо в Шахтере: скорость Мудрика, пасы Ракицкого, ноги Альюна

Всего две недели разделили появление первых слухов о готовящемся трансфере 19-летнего эквадорского полузащитника «ЛДУ Кито» Дениля Кастильо в «Шахтер» от официального объявления «горняков» о подписании этого футболиста. В донецком клубе южноамериканец получил 5-летний контракт, который вступит в силу с 1 июля, а пока Кастильо будет готовится к участию со сборной Эквадора в чемпионате мира U-20, который изначально должен был состояться в Индонезии, но подвергся экстренному переносу в Аргентину.

Официально ни «Шахтер», ни «ЛДУ Кито» не объявляли о сумме сделки, и эта информация пока остается закрытой даже для многочисленных футбольных инсайдеров, но известно, что эквадорский клуб собирался сохранить за собой часть экономических прав на игрока – поговаривали о 15%.

Характеризуя новичка, спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна не скупился на громкие слова и похвалу. В частности, от хорватского функционера прозвучала такая характеристика как «сумасшедший потенциал», и сами по себе такие слова обязывают Кастильо им соответствовать.

Что же представляет собой Дениль Кастильо? Давайте соберем по крупицам и обобщим ту немногочисленную информацию, которая имеется об эквадорце на сегодняшний день…

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Итак, Дениль Кастильо является воспитанником академии «ЛДУ Кито», однако за первую команду одного из ведущих клубов Эквадора не сыграл ни одного поединка. На счету хавбека ряд матчей за юношеские и молодежную команду «ЛДУ Кито», однако есть стойкое подозрение, что селекционерам «Шахтера» Кастильо приглянулся вовсе не в столь малозначительных поединках, а на недавнем чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, где Дениль выступал в рядах сборной Эквадора U-20. Этот турнир проходил с 19 января по 12 февраля, и традиционно стал витриной для многих молодых талантов региона – например, «Шахтер» высмотрел там Кевина Келси, и успел максимально оперативно согласовать трансфер венесуэльца, который своими точными ударами уже помогает «горнякам» решать поставленные на сезон задачи.

Так вот, по мнению ряда зарубежных аналитиков, которые активно отслеживали выступления команд на чемпионате Южной Америки среди молодежи, Дениль Кастильо оказался одним из лучших в составе сборной Эквадора U-20, которая в конечном итоге финишировала на четвертом месте и квалифицировалась на чемпионат мира среди молодежных команд. Причем игра 19-летнего хавбека оказалась настоящим открытием, так как в средней линии эквадорцев до старта турнира куда больше выделялись фигуры Оскара Самбрано или Себастьяна Гонсалеса, которые также являются представителями «ЛДУ Кито», но успели сыграть за взрослую команду этого клуба уже по несколько десятков поединков каждый.

Номинально Дениль Кастильо действует на позиции опорного полузащитника. Он – правша, и имеет рост 189 сантиметров, что само по себе достаточно нестандартное явление для лучших игроков современности, играющих в этой зоне. Однако, несмотря на столь солидный рост, Кастильо является очень техничным и скоростным футболистом. Если такое сравнение допустимо (пусть и с натяжкой, направленной, в первую очередь, на повышение внимания к этой игровой характеристике эквадорца), то Дениля по скорости можно сравнивать с Михаилом Мудриком, особенно на фоне подавляющего большинства других опорных и центральных полузащитников (в плане техники, выраженной через показатели обводок, южноамериканец также выглядит далеко не самым типичным игроком для своей позиции – см. инфографику в конце текста).

В частности, для Кастильо не составляет проблем догнать атакующего игрока, имеющего перед ним фору в несколько метров, чтобы отобрать мяч. За счет длинных ног эквадорцу удается прекрасно справляться с поставленной задачей, что доказывает один из эпизодов матча против Парагвая (2:1) на уже многократно упоминавшемся чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

Собственно, длинные ноги – это еще один из природных козырей Кастильо, которые футболист старается грамотно использовать в своих действиях. Здесь эквадорец чем-то напоминает экс-центрбека «Ворсклы» француза Пап-Альюна Ндиайе, который в украинской Премьер-лиге запомнился именно своими длинными, как у цапли, нижними конечностями, что являлось буквально визитной карточкой футболиста.

Продолжая аналогию с Пап-Альюном Ндиайе, Денил Кастильо довольно часто прибегает к использованию столь рискованного в современном футболе игрового компонента как подкаты. На чемпионате Южной Америки среди молодежных команд эквадорец осуществил 9 подкатов в 8 поединках, из которых 4 оказались удачными. Причем в уже упоминавшемся матче против Парагвая Кастильо превзошел сам себя, «оформив» сразу 3 подката.

Надо сказать, что это обстоятельство можно расценивать и как плюс, и как минус. С одной стороны, футболист нацелен на здоровую агрессию и отбор мяча, не желая оставлять его сопернику, но с другой – риск нарваться на дисциплинарные санкции в виде желтых или красных карточек, а также «привезти» опасный стандарт на свои ворота также возрастает. Хотя моментами Дениль действует в подкатах не только эффективно, но и даже эффектно…

Что еще выделяет Кастильо на фоне многих других игроков, так это его умение быстро переводить игру из одной зоны фокуса в другую. Делает это эквадорец при помощи длинных прямых передач, чем напоминает Ярослава Ракицкого. В действительности украинец осуществляет гораздо больше таких действий, нежели Кастильо (в текущем сезоне у Ракицкого 12 длинных передач в пересчете на 90 минут против аналогичного показателя в 2,9 у Дениля, но эффективность действий у обоих футболистов одинаковая – 56%), но здесь не стоит забывать, что статистическая выборка для южноамериканского новичка «Шахтера» довольно невелика, и это усложняет корректность сравнений, оставляя место для рассуждений о стилистических схожестях.

Чтобы лучше визуализировать описываемое игровое сходство с Ракицким, лучше просто взглянуть на ряд эпизодов, в которых Дениль Кастильо прибегал к использованию длинных передач…

Из явных минусов, которые прослеживаются в действиях Кастильо на поле, стоит выделять пробелы в позиционной игре, которая у Дениля отнюдь не идеальная, особенно без мяча. По этой причине хавбек нуждается в подстраховке и при нынешних своих скиллах выглядит куда более интересным не в качестве одинокого опорника, а в роли классического хавбека «бокс-ту-бокс».

Также Кастильо нередко теряется под агрессивным прессингом. В этих случаях эквадорскому футболисту проще отдавать мяч назад – ближнему защитнику или вратарю. Если же Дениль начинает что-то выдумывать и пытаться сыграть на пользу командному креативу, то чаще всего следует либо потеря мяча, либо обрезка, что чревато неприятностями…

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Подводя краткие итоги, можно отмечать, что Дениль Кастильо действительно обладает рядом нестандартных (в какой-то степени даже экстраординарных) игровых качеств, как для футболиста такого амплуа. Кроме того, эквадорца выделяет отличная антропометрия, на чем также акцентировал внимание Срна, и что свидетельствует о желании «Шахтера» в будущем максимально использовать эти козыри для повышения вариативности действий команды в целом.

Ряд минусов в игре Кастильо можно списать на молодой возраст. Над ними хавбеку предстоит как следует поработать, и здесь критических проблем возникнуть не должно. Дениль Кастильо родом из кантона Элой Альфаро, который является одним из беднейших районов Эквадора. У футболистов с похожим бэкграундом обычно не возникает проблем с мотивацией при развитии карьеры, и это должно сыграть в плюс «Шахтеру». Также стоит отмечать, что эквадорские СМИ накануне официального подтверждения трансфера Кастильо в стан «горняков», тиражировали различные высказывания одного из руководителей «ЛДУ Кито» Эстебана Паса, в которых тот утверждал, что хавбек крайне мотивирован возможностью попробовать силы в Европе и получить новый импульс в карьере.

Так что констатировать можно одно – Игор Йовичевич в следующем сезоне получит в свое распоряжение очень нестандартного и интересного полузащитника, которого хорватскому специалисту предстоит максимально грамотно интегрировать в первую команду, найдя оптимальную позицию и функции на поле. Что из этого получится – увидим, а пока «Шахтер» продолжает удивлять разнообразием трансферных решений. После многолетней и отнюдь не всегда оправданной зацикленности на Бразилии, «горняки» с приглашением Сальваторе Монако готовы к смелым кадровым действиям, география которых, похоже, не будет знать границ.