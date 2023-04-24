Дарио СРНА: «Уважаю игроков, которые в такое время приехали в Украину»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал подписание «горняками» 19-летнего эквадорского полузащитника Денила Кастильо.

«Мы следили за этим футболистом очень долго. Наши скауты предложили его, нам понравился. Сумасшедший потенциал у Кастильо, он может принести пользу «Шахтеру». Он отличается от тех игроков, которые сейчас есть у Шахтера. Рост 1.89, хорошая техника у него, хорошую работу он проводит на поле как №6, №8. У него очень большой талант, и я рад, что мы его подписали.

В начале мая он поедет на чемпионат мира (U-20, - прим.) и сразу после этого турниру присоединится к нашей команде на сборах.

Так что «Шахтер» продолжает усиливаться, мы хотим сделать очень сильную команду, и я хочу сказать, чтобы все болельщики знали, что мы сделаем все, чтобы «Шахтер» был там, где он должен быть.

Как вы знаете, раньше мы больше смотрели на бразильский рынок, но сейчас немного поменяли вектор. Есть и в Венесуэле хорошие футболисты, Колумбия, Эквадор. Они везде сегодня растут, и наша цель, цель скаутской службы, чтобы находить молодые таланты, которые готовы играть в «Шахтере».

Я очень доволен нашими последними трансферами, но все эти футболисты должны показать, что они готовы играть в «Шахтере». Мы верим в них, мы их поддерживаем, им нужно время, наша команда им поможет адаптироваться. Я их очень уважаю, потому что они приехали в такое непростое время в Украину, и это уже говорит об их характере, шахтеровском характере.

Уверен, что Кастильо один из тех футболистов, которые принесет нам пользу», - сказал Срна.