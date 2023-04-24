Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Уважаю игроков, которые в такое время приехали в Украину»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 17:51 |
246
1

Дарио СРНА: «Уважаю игроков, которые в такое время приехали в Украину»

Спортдиректор «Шахтера» – о подписании Денила Кастильо

24 апреля 2023, 17:51 |
246
1
Дарио СРНА: «Уважаю игроков, которые в такое время приехали в Украину»
ФК Шахтер Донецк. Дениль Кастильо и Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал подписание «горняками» 19-летнего эквадорского полузащитника Денила Кастильо.

«Мы следили за этим футболистом очень долго. Наши скауты предложили его, нам понравился. Сумасшедший потенциал у Кастильо, он может принести пользу «Шахтеру». Он отличается от тех игроков, которые сейчас есть у Шахтера. Рост 1.89, хорошая техника у него, хорошую работу он проводит на поле как №6, №8. У него очень большой талант, и я рад, что мы его подписали.

В начале мая он поедет на чемпионат мира (U-20, - прим.) и сразу после этого турниру присоединится к нашей команде на сборах.

Так что «Шахтер» продолжает усиливаться, мы хотим сделать очень сильную команду, и я хочу сказать, чтобы все болельщики знали, что мы сделаем все, чтобы «Шахтер» был там, где он должен быть.

Как вы знаете, раньше мы больше смотрели на бразильский рынок, но сейчас немного поменяли вектор. Есть и в Венесуэле хорошие футболисты, Колумбия, Эквадор. Они везде сегодня растут, и наша цель, цель скаутской службы, чтобы находить молодые таланты, которые готовы играть в «Шахтере».

Я очень доволен нашими последними трансферами, но все эти футболисты должны показать, что они готовы играть в «Шахтере». Мы верим в них, мы их поддерживаем, им нужно время, наша команда им поможет адаптироваться. Я их очень уважаю, потому что они приехали в такое непростое время в Украину, и это уже говорит об их характере, шахтеровском характере.

Уверен, что Кастильо один из тех футболистов, которые принесет нам пользу», - сказал Срна.

По теме:
Челси может продать Кулибали летом
Зубков вернулся в общую группу Шахтера
Мазрауи хочет покинуть Баварию
Дарио Срна трансферы Шахтер Донецк ЛДУ Кито трансферы УПЛ Дениль Кастильо
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 23 апреля 2023, 17:37 7
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге

Коллектив Романа Григорчука постепенно отходит от зоны вылета

БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Футбол | 24 апреля 2023, 11:15 8
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»

Президент «Полесья» – о главных менеджерах клуба

АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
Футбол | 24.04.2023, 15:39
АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
АНЧЕЛОТТИ: Не исключаю, что Лунин проведет несколько матчей до конца сезона
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Футбол | 23.04.2023, 22:35
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24.04.2023, 07:20
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Погоджусь на всі 100.!!! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
22.04.2023, 19:23 17
Футбол
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
23.04.2023, 18:55
Бокс
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
22.04.2023, 23:35 16
Бокс
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
23.04.2023, 06:50 19
Бокс
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:59 30
Футбол
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
23.04.2023, 04:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности