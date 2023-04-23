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23 апреля 2023, 09:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:05
2708
0

Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию

Главные новости за 22 апреля на Sport.ua

23 апреля 2023, 09:20 | Обновлено 23 апреля 2023, 12:05
2708
0
Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 апреля.

1. Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Два украинских гранда завершили выяснение отношений

2. Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Наставнику нужна операция

3. Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный поединок

4. Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Уроженец Украины финишировал мексиканца Элиаса Эспадаса в 9-м раунде

5A. Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Далеко не каждое из решений арбитра нашло одобрение футбольного сообщества

5B. Пятиминутка результативности. Верес и Минай сыграли вничью
«Верес» повторил клубный антирекорд

6. Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов

7. Кертис Блэйдс досрочно проиграл в главном бою вечера UFC в Неваде
В ночь с 22 на 23 апреля в США состоялся турнир UFC Fight Night 222

8. Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере

9. Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Главный соперник – сборная Японии

10. Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед: пора прощаться с де Хеа
Если Эрик тен Хаг хочет построить новую команду, ему необходим другой кипер

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Источник Sport.ua
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