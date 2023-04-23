Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
Главные новости за 22 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 апреля.
1. Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Два украинских гранда завершили выяснение отношений
2. Луческу подтвердил операцию. С Динамо будет работать Шовковский
Наставнику нужна операция
3. Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный поединок
4. Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Уроженец Украины финишировал мексиканца Элиаса Эспадаса в 9-м раунде
5A. Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Далеко не каждое из решений арбитра нашло одобрение футбольного сообщества
5B. Пятиминутка результативности. Верес и Минай сыграли вничью
«Верес» повторил клубный антирекорд
6. Худший игрок. Названа оценка Зинченко за матч Арсенала с Саутгемптоном
Александр получил от WhoScored оценку в 5.7 баллов
7. Кертис Блэйдс досрочно проиграл в главном бою вечера UFC в Неваде
В ночь с 22 на 23 апреля в США состоялся турнир UFC Fight Night 222
8. Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
В бою в польском Жешуве Игорь потерпел первое поражение в профи-карьере
9. Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Главный соперник – сборная Японии
10. Герой из прошлого. Манчестер Юнайтед: пора прощаться с де Хеа
Если Эрик тен Хаг хочет построить новую команду, ему необходим другой кипер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обзор центрального матча 22-го тура УПЛ
ISW утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра