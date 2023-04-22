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Чемпионат Украины
Верес
22.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:37
307
1

Пятиминутка результативности. Верес и Минай сыграли вничью

«Верес» повторил клубный антирекорд

22 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:37
307
1
Пятиминутка результативности. Верес и Минай сыграли вничью
УПЛ

«Вересу» и «Минаю» зачетные баллы сейчас очень нужны, поскольку обе команды находятся рядом с зоной вылета. Перед этим туром ровненский клуб опережал идущий 15-м «Металлист» всего на одно очко, а минайский клуб расположился в двух очках от харьковского.

У «Вереса» из-за перебора желтых карточек пропускал матч защитник Гагун. Его позицию на поле занял Лебеденко. После пяти пропущенных в прошлом туре голов от «Металлиста» в запасе остался основной голкипер Когут, который без замен провел все предыдущие матчи нынешнего чемпионата. Впервые на поле появился 23-летний вратарь Юцишин. Это дебют молодого голкипера в Украинской Премьер-лиге.

В составе «Миная» по сравнению с победным матчем против «Кривбасса» произошло три изменения. Вместо Булезы, Воробчака и Мельника в стартовом составе вышли Рогозинский, Гечев и Чуев.

Первые 15 минут встречи активнее провели гости. Они прессинговали на половине поля соперника, нанесли несколько ударов по воротам. Затем игра выровнялась. Было много борьбы, а вот до опасных моментов дело не доходило. Команды в основном использовали навесы и дальние передачи. Иногда казалось, что мы смотрим матч чемпионата Англии 30-40-летней давности.

УПЛ

Едва ли не главным творцом интересных моментов в первой половине встречи стал вратарь «Миная» Александр Бандура. В середине тайма партнер отдал голкиперу пас из района центрального круга, но Бандура не сумел остановить мяч. К счастью для гостей, «круглый» укатился за ворота. Во второй раз Бандура оказался в центре внимания, когда сыграл на выходе прямо на линии штрафной площадки. Скорее всего, голкипер коснулся руками мяча еще до того, как по инерции сам вылетел за переделы штрафной. В первом тайме также запомнился удар Кравчука со штрафного удара с близкого расстояния. Голкипер Юцишин отбил мяч, несмотря на небольшой рикошет.

В начале второго тайма снова больше атаковали подопечные Владимира Шарана. Но забить гол удалось хозяевам поля. После прострела защитник «Миная» сыграл на перехвате, мяч отскочил к Близниченко, который точно пробил из пределов штрафной площадки. У Юрия Вирта должны быть вопросы к защитникам, которые оставили оппонента одного в непосредственной близости от ворот. Для Близниченко это четвертый гол в 7 матчах за «Верес». Напомним, в первом круге он числился в составе «Ингульца» из Петрово, но в основном сидел на скамейке запасных.

«Верес» вел в счете совсем недолго. Уже через пять минут минайцы отыгрались: Гечев прострелил в штрафную, Рогозинский пытался пробить пяткой, но вместо удара вышел пас на Твердохлеба, который с угла вратарской площадки точно пробил в ближний от себя угол ворот.

Еще через четыре минуты «Минай» едва не вышел вперед, когда Юцишин ошибся на выходе. Мяч от рук вратаря отскочил к Вишневскому, который пытался попасть в пустые ворота с линии штрафной площадки, но удар получился неточным. Отметим, что «Минай» во втором тайме чаще чем в первой половине использовал короткий пас. Одна из комбинаций получалась на загляденье: футболисты через несколько пасов в одно-два касания вошли в штрафную, но Булеза не смог пробить по воротам. «Тики-така» по-украински.

УПЛ

В конце матча «Верес» создал несколько опасных моментов и был близок к тому, чтобы вырвать победу. Но надежно сыграл Бандура. В одном из моментов он в шпагате отбил мяч после удара Станислава Шарая в ближний угол. А последняя в матче возможность для результативного удара была у «Миная», который заработал штрафной метрах в 17-ти от ворот по центру. Но Гончар пробил в стенку.

Заработав по одному очку, обе команды остались вблизи зоны вылета. «Верес» продлил свою безвыигрышную серию до 11 матчей, повторив клубный антирекорд. А для «Миная» эта ничья стала 20-й в чемпионатах Украины.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Верес» – «Минай» – 1:1

Близниченко (55) - Твердохлеб (60).

Г. Пасич – Горин (22).

«Верес»: Юцишин, Г. Пасич, Хондак, Курко, Вовченко, Клец (Шух, 82), Лебеденко, Близниченко (Дахновский, 74), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (Шестаков, 74).

«Минай»: Бандура, Гончар, Кравчук, Чуев (Булеза, 58), Горин (Шишка, 58), Немчанинов, Витенчук, Твердохлеб, Гечев, Вишневский (Коломоец, 85), Рогозинский (Трубочкин, 78).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Springfield
Ничья в пользу Миная. 
 На месте Вирта покойный Надеин покупал 1 литр водки Распутин.
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