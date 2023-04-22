Верес – Минай – 1:1. Все решили за 6 минут. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Ровно отношения выяснили «Верес» и «Минай».

Обменявшись голами на 54-й минуте (у «Вереса» забил Андрей Близниченко) и 60-й (за «Минай» отличился Егор Твердохлеб) соперники разошлись миром – ничья 1:1.