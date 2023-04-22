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  4. Верес – Минай – 1:1. Все решили за 6 минут. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Верес
22.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:26
102
0

Верес – Минай – 1:1. Все решили за 6 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

22 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:26
102
0
Верес – Минай – 1:1. Все решили за 6 минут. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Ровно отношения выяснили «Верес» и «Минай».

Обменявшись голами на 54-й минуте (у «Вереса» забил Андрей Близниченко) и 60-й (за «Минай» отличился Егор Твердохлеб) соперники разошлись миром – ничья 1:1.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Верес).
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видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Верес - Минай Минай Андрей Близниченко Егор Твердохлеб
Источник Sport.ua
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