Украина. Первая лига22 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:26
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Верес – Минай – 1:1. Все решили за 6 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины
22 апреля 2023, 17:23 | Обновлено 22 апреля 2023, 17:26
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В субботу, 22 апреля, в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги в Ровно отношения выяснили «Верес» и «Минай».
Обменявшись голами на 54-й минуте (у «Вереса» забил Андрей Близниченко) и 60-й (за «Минай» отличился Егор Твердохлеб) соперники разошлись миром – ничья 1:1.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Верес).
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