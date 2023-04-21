Верес – Минай. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

В субботу, 22 апреля, на поле стадиона «Авангард» состоится матч 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» примет «Минай». Начало матча запланировано на 15:00.

Верес

«Верес» начал чемпионат с трех побед в четырех матчах, но затем сбавил обороты, а потом и вовсе практически остановился. Последняя победа подопечных Юрия Вирта датирована 5 ноября 2022 года. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, потерпев в них 7 поражений.

В 21-м туре ривненцы стали соавторами рекорда чемпионатов Украины. Вместе с футболистами харьковского «Металлиста» они наколотили 10 голов за матч. Счет 5:5 был впервые зафиксирован в истории чемпионатов Украины, а такое количество голов является повторением национального рекорда.

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Вряд ли такое достижение стало приятным для футболистов «Вереса», ведь команда явно испытывает проблемы в обороне (33 пропущенных гола в 21 матча). Больше пропустили только две команды: кризисный во втором круге «Металлист 1925» и аутсайдер «Львов».

Минай

«Минай» во втором круге чемпионата немного поправил свое турнирное положение. По итогам первого круга у команды было 14 очков, с которыми она находилась на 14-м месте. Во втором круге подопечные Владимира Шарана набрали 7 очков, что позволило подняться на 11-е место. «Минай» весной одержала две победы, при чем обе над командами из верхней части турнирной таблицы – «Колосом» и «Кривбассом», которые сейчас ведут борьбу за 6-е место. В пассиве минайцев во втором круге – три поражения, в том числе от «Львова», который занимает последнее место.

«Минай» забил меньше всех в чемпионате – 15 голов в 21 матче. Даже у «Львова» на один результативный удар больше. Подопечные Шарана с 12 сентября 2022 года не забивают больше одного гола в матче. Во втором круге «Минай» отличился лишь четыре раза.

Статистика матчей

Соперники в УПЛ встречались дважды. В прошлом сезоне «Верес» одержал минимальную домашнюю победу. Матч первого круга нынешнего чемпионата завершился вничью 1:1.

Всего «Верес» и «Минай» провели между собой 6 матчей. Команды выиграли по два поединка, еще дважды разошлись миром.

Прогноз на противостояние

Матч соседей по турнирной таблице. «Минай» идет 11-м, «Верес» - 13-м. Команды разделяет одно очко. Обе находятся совсем близко к зоне вылета и переходных матчей. Предположим, что игра будет достаточно равной и напряженной. Скорее всего, хозяева победят с преимуществом в один гол.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоєць, Твердохлеб.

«Верес»: Когут – Лебеденко, Вовченко, Хондак, Балан, Клец, Г. Пасич, С. Шарай, Дахновский, Близниченко, Гайдучик.

22 апреля, суббота