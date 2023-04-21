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Украина. Премьер лига
21 апреля 2023, 18:04 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:05
69
0

Верес – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией игры 22-го тура Украинской Премьер-лиги

21 апреля 2023, 18:04 | Обновлено 21 апреля 2023, 18:05
69
0
Верес – Минай. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 22 апреля, на стадионе «Авангард» в городе Ровно состоится поединок между «Вересом» и «Минаем». Матч пройдет в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги. Начало запланировано на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко. «Минай» с 21-м зачетным баллом идет 11-м, «Верес» с 20-ю очками – 13-й. Обе находятся совсем близко к зоне вылета и переходных матчей.

«Минай» забил меньше всех голов в чемпионате – всего 15 в 21 матче. «Верес» пропустил почти больше всех – 33 в 21 поединке. Больше пропустили только две команды: «Металлист 1925» и аутсайдер «Львов». Безвыигрышная серия «Вереса» насчитывает уже 10 матчей (последняя победа датирована 5 ноября 2022 года). «Минай» не забивает больше одного гола в матче с 12 сентября 2022 года.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Минай», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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