Владимир ШАРАН: «Хотели победить, но довольны ничьей»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 1:1):

«Обе команды, которые встретились сегодня на поле – чем-то схожи. По подбору футболистов, по рисунку игры. Сегодня мы пытались комбинировать на таком прекрасном поле. Но и нам, и хозяевам – не хватало мастерства. Это футболисты пытались компенсировать самоотдачей и бойцовскими качествами. Потому что ничья не устраивала ни одну из команд.

Игра была равной. Ничья – справедливая. При этом победы заслуживали обе команды. Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны. Потому что играли на выезде, была тяжелая дорога.

Борьба продолжается. Еще восемь поединков впереди. И каждый из них – решающий».