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  4. Владимир ШАРАН: «Хотели победить, но довольны ничьей»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 19:55 |
327
0

Владимир ШАРАН: «Хотели победить, но довольны ничьей»

Тренер «Миная» – о матче против «Вереса»

22 апреля 2023, 19:55 |
327
0
Владимир ШАРАН: «Хотели победить, но довольны ничьей»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 1:1):

«Обе команды, которые встретились сегодня на поле – чем-то схожи. По подбору футболистов, по рисунку игры. Сегодня мы пытались комбинировать на таком прекрасном поле. Но и нам, и хозяевам – не хватало мастерства. Это футболисты пытались компенсировать самоотдачей и бойцовскими качествами. Потому что ничья не устраивала ни одну из команд.

Игра была равной. Ничья – справедливая. При этом победы заслуживали обе команды. Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны. Потому что играли на выезде, была тяжелая дорога.

Борьба продолжается. Еще восемь поединков впереди. И каждый из них – решающий».

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Владимир Шаран Минай Верес - Минай Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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