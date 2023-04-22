Владимир ШАРАН: «Хотели победить, но довольны ничьей»
Тренер «Миная» – о матче против «Вереса»
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 1:1):
«Обе команды, которые встретились сегодня на поле – чем-то схожи. По подбору футболистов, по рисунку игры. Сегодня мы пытались комбинировать на таком прекрасном поле. Но и нам, и хозяевам – не хватало мастерства. Это футболисты пытались компенсировать самоотдачей и бойцовскими качествами. Потому что ничья не устраивала ни одну из команд.
Игра была равной. Ничья – справедливая. При этом победы заслуживали обе команды. Конечно, мы хотели победить. Но и ничьей довольны. Потому что играли на выезде, была тяжелая дорога.
Борьба продолжается. Еще восемь поединков впереди. И каждый из них – решающий».
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