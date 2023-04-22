Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
Украина. Премьер лига
22 апреля 2023, 04:57 |
105
0

Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила

Главные новости на Sport.ua за 21 апреля

22 апреля 2023, 04:57 |
105
0
Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
УПЛ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 апреля.

1. Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка. Промоутер – о будущем британца.

2. Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины. В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место.

3. Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос. «Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге.

4. Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер. Киевляне оформили важную победу.

5. Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии. Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная.

6. Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B. Главный соперник – сборная Японии.

7. Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ. Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном».

8. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов. «Волки» объявили о начале сотрудничества с экс-игроком сборной Украины.

9. Мотор проиграл очередной матч во Второй Бундеслиге. Матч против команды «Хаген» завершился со счетом 28:34.

10. Грушина-Акобия и Коляденко завоевали золотые медали ЧЕ-2023 по борьбе. Чемпионат Европы 2023 по борьбе среди женщин проходит в Загребе.

По теме:
Победа Севильи и Ромы, Юве вернули очки, где сыграет Украина с Мальтой?
Топ-4 в Лиге чемпионов, достижение Прометея, осечка Свитолиной в Португалии
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Футбол | 21 апреля 2023, 10:55 12
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса

Экс-форвард сборной Украины сумел забить только 1 мяч в 20 поединках за «тимау»

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21 апреля 2023, 23:25 11
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч

ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание
Футбол | 22.04.2023, 00:59
ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание
ВИДЕО. Дубль Симоне Верди. Верона обыграла Болонью, борясь за выживание
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Бокс | 21.04.2023, 09:59
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Бокс | 21.04.2023, 15:32
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
21.04.2023, 06:23 11
Футбол
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
Моуриньо идет за трофеем? Определены полуфиналисты Лиги Европы
21.04.2023, 01:10 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
СМИ: определен фаворит на пост главного тренера Челси
20.04.2023, 17:33 8
Футбол
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
20.04.2023, 11:36 6
Бокс
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
21.04.2023, 09:35 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности