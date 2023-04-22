Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила
Главные новости на Sport.ua за 21 апреля
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 апреля.
1. Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка. Промоутер – о будущем британца.
2. Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины. В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место.
3. Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос. «Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге.
4. Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер. Киевляне оформили важную победу.
5. Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии. Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная.
6. Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B. Главный соперник – сборная Японии.
7. Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ. Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном».
8. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов. «Волки» объявили о начале сотрудничества с экс-игроком сборной Украины.
9. Мотор проиграл очередной матч во Второй Бундеслиге. Матч против команды «Хаген» завершился со счетом 28:34.
10. Грушина-Акобия и Коляденко завоевали золотые медали ЧЕ-2023 по борьбе. Чемпионат Европы 2023 по борьбе среди женщин проходит в Загребе.
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