Фьюри нашел себе соперника, Арсенал совершил суперкамбэк, Заря победила

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 апреля.

1. Хирн назвал соперника Тайсона Фьюри и дату поединка. Промоутер – о будущем британца.

2. Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины. В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место.

3. Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос. «Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге.

4. Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер. Киевляне оформили важную победу.

5. Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии. Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная.

6. Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B. Главный соперник – сборная Японии.

7. Суперкамбек! Арсенал с Зинченко спасся на 90-й в матче с аутсайдером АПЛ. Лондонцы смогли сыграть вничью с «Саутгемптоном».

8. ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов. «Волки» объявили о начале сотрудничества с экс-игроком сборной Украины.

9. Мотор проиграл очередной матч во Второй Бундеслиге. Матч против команды «Хаген» завершился со счетом 28:34.

10. Грушина-Акобия и Коляденко завоевали золотые медали ЧЕ-2023 по борьбе. Чемпионат Европы 2023 по борьбе среди женщин проходит в Загребе.