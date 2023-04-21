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21 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 21 апреля 2023, 19:29
1622
5

Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии

Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная

21 апреля 2023, 19:25 | Обновлено 21 апреля 2023, 19:29
1622
5
Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас является главным тренером футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн», может возглавить сборную Саудовской Аравии.

Как сообщает Telegram-канал «Футбольні Тузи», Ребров получил многомиллионное предложение от «зеленых».

Точная сумма не называется, однако источник сообщает, что предложение точно больше, чем предлагает УАФ.

Отметим, что в марте Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила о том, что француз Эрве Ренар покинул пост главного тренера национальной команды.

Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.

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назначение тренера сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Украины по футболу Аль-Айн
Источник Telegram
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Комментарии 5
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Ingvar
Як вже за....ли ті реброви. павелки.різні джерела.їм п...й вболівальники.ребров вже сам мав би висловити свою думку і не тягнути кота за яйця.як блять від того всьго тошнить.....
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+1
Перець
Давайте серіал починати знімати яку збірну очолить 
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+1
moysha
А збірну Папуа-Нова Гвінея він тоже МОЖЕ очолити.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
 Джерело: Ребров може очолити збірну Марса
Джерело: Ребров може очолити збірну Мухосранска
Джерело: Ребров може очолити збірну бомжів
Джерело: Ребров може очолити збірну Барселону і Реал мадрід разом
Джерело: Ребров може очолити збірну космосу
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-1
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