Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии
Тренерская позиция национальной команды этой страны – вакантная
Украинский специалист Сергей Ребров, который сейчас является главным тренером футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн», может возглавить сборную Саудовской Аравии.
Как сообщает Telegram-канал «Футбольні Тузи», Ребров получил многомиллионное предложение от «зеленых».
Точная сумма не называется, однако источник сообщает, что предложение точно больше, чем предлагает УАФ.
Отметим, что в марте Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила о том, что француз Эрве Ренар покинул пост главного тренера национальной команды.
Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.
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