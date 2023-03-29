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29 марта 2023, 15:24 |
437
2

Сборная Саудовской Аравии осталась без главного тренера

Эрве Ренар покинул свой пост

29 марта 2023, 15:24 |
437
2
Сборная Саудовской Аравии осталась без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрве Ренар

Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила о том, что француз Эрве Ренар покинул пост главного тренера национальной команды.

Он возглавлял команду с 2019 года, и вывел команду на ЧМ-2022. Там Саудовская Аравия стартовала с сенсационной победы 2:1 над будущим чемпионом мира, Аргентиной, однако потом проиграла два матча и в плей-офф не пробилась.

Следующим местом работы 54-летнего Ренара станет женская сборная Франции.

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Эрве Ренар сборная Саудовской Аравии по футболу женская сборная Франции по футболу
Источник Sport.ua
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виталий жалыбин
вместо ротаня можно
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+1
GloryUkraine
Може Ротань погодиться на четверту халтуру?
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+1
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