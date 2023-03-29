Сборная Саудовской Аравии осталась без главного тренера

Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила о том, что француз Эрве Ренар покинул пост главного тренера национальной команды.

Он возглавлял команду с 2019 года, и вывел команду на ЧМ-2022. Там Саудовская Аравия стартовала с сенсационной победы 2:1 над будущим чемпионом мира, Аргентиной, однако потом проиграла два матча и в плей-офф не пробилась.

Следующим местом работы 54-летнего Ренара станет женская сборная Франции.