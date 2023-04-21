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21 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 15:06
1246
8

Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер

Киевляне оформили важную победу

21 апреля 2023, 15:05 | Обновлено 21 апреля 2023, 15:06
1246
8
Чемпионат U-19. Динамо в матче с пятью голами обыграло Шахтер
ФК Динамо Киев

В матче Юношеского чемпионата Украины сыграли «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19, которые ведут погоню за лидером «Рухом».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу киевской команды, которая выиграла благодаря голам Кремчанина, Диалло и Малыша.

«Динамо» набирает 53 очка, соперник остается с 49 пунктами. У «Руха» 57 очков и матч в запасе.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Динамо U-19 - Шахтер U-19 3:2
Голы: Кремчанин, 22, Диалло, 73, Малыш, 81 - Фарина, 64, Козик, 86

«Динамо»: 1. Игнатенко, 20. Гусев, 3. Боль (6. Рамадани, 46), 2. Еременко, 8. Бенедюк (к), 4. Балаба, 22. Малыш (21. Бойченюк, 90+3), 14. Яцык, 9. Слесарь (10. Маткевич, 68), 30. Диалло (25. Зоренко, 90), 7. Кремчанин

«Шахтер»: 1. Твардовский (к), 2. Дрозд, 3. Козик, 4. Фарина, 5. Бако, 6. Лосенко, 7. Пушкарев (16. Трифанененко, 68), 8. Янович (20. Гармаш, 90+1), 9. Глущенко, 10. Цуканов (17. Бундаш, 90+1, 11. Тоиров (18. Ющенко, 56)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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fitnes_sports066
Динамо рулит Академия 
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+4
Remark
Как Так?😂
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+3
avk2307
Игра реально  классная получилась.
Еще бы основа так
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+3
avk2307
Діалло ще міг і передачу результативну заробити, але Яцик якого він один на один вивів в штангу влучив 
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+1
Макс Максов
А що Діалло і там, і тут показують (за основу Динамо теж зіграє) ?) І ще питання... Гусєв то син Олега Анатолійовича, чи просто однофамілець?
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+1
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Kak Tak
Классный матч
Завтра основа ШД над опзжистами будет развлекаться.
Как-то так .
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-1
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