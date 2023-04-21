Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины

В четверг, 20 апреля, завершились матчи 1/4 финала еврокубков, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место. Все украинские команды выбыли еще до стадии четвертьфиналов.

Идущая на 13-й позиции Швейцария увеличила отрыв от Украины до 1.675 балла. Это произошло благодаря успешному выступлению «Базеля», который пробился в полуфинал Лиги конференций, победив французскую «Ниццу» в овертайме.

Украина сохранила представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (обе – в квалификации).

Если смотреть на сезон дальше, то Украина в рейтинге 2024 занимает также 14-е место, причем Австрия, Швейцария, Турция и Сербия находятся выше с отрывом в несколько баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

(влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)