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Лига чемпионов
21 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 06:24
477
1

Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины

В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место

21 апреля 2023, 06:23 | Обновлено 21 апреля 2023, 06:24
477
1
Таблица коэффициентов. Базель увеличил отрыв Швейцарии от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 апреля, завершились матчи 1/4 финала еврокубков, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место. Все украинские команды выбыли еще до стадии четвертьфиналов.

Идущая на 13-й позиции Швейцария увеличила отрыв от Украины до 1.675 балла. Это произошло благодаря успешному выступлению «Базеля», который пробился в полуфинал Лиги конференций, победив французскую «Ниццу» в овертайме.

Украина сохранила представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (обе – в квалификации).

Если смотреть на сезон дальше, то Украина в рейтинге 2024 занимает также 14-е место, причем Австрия, Швейцария, Турция и Сербия находятся выше с отрывом в несколько баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

(влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Serhii P.
Якось все-одно, і так рівень чемпіонату котиться вниз. Наступного року в таблиці будемо ще нижче і ні про які 2 команди в Лізі Чемпіонів мова не йтиме.
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