Из-за переноса матча первого круга, футболистам «Шахтера» и «Львова» пришлось проводить два поединка чемпионата страны с интервалом всего в четыре дня. Причем обе встречи должны состоятся в одном месте на «Арене-Львов». Когда об этом стало известно, то многие любители футбола, скорее всего, посчитали, что для горняков не составит большого труда записать в свой актив очередные 6 очков. Однако первый матч этих соперников в очередной раз подтвердил – футбол не редко опровергает, казалось бы, самые явные прогнозы.

Шахтер

Подопечные Игоря Йовичевича в той встрече сумели вырвать победу у львовян только на пятой компенсированной арбитром минуте. Более того, «Шахтеру» даже пришлось отыгрываться, пропустив гол на 56-й минуте после срезки в свои ворота защитника горняков Гиорги Гочолеишвили. Но спустя пять минут Георгий Судаков восстановил равновесие, а вышедший на замену Кевин Келси на последних секундах игры уберег свою команду от сенсации со знаком минус.

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Конечно, учитывая то, что команды занимают противоположные места в турнирной таблице и то, что их разделяет более тридцати очков, мало кто верил, что подобное вообще может произойти. Но факт остается фактом. Поэтому перед вторым поединком этих команд уже точно никто не будет говорить о недооценке соперников. Скорее, наоборот, горняки со всей ответственностью подойдут к повторному противостоянию.

Другое дело, что из-за травм тренерский штаб «Шахтера» не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов основного состава. Ведь к тем, кто уже достаточно давно лечится (Александру Зубкову, Марьяну Шведу, Ивану Петряку, Невену Джурасеку, Дмитрию Ризныку) добавился еще и Дмитрий Крыськив. В середине первого тайма предыдущей игры в борьбе с Максимом Грисьо он получил очень серьезное повреждение и уже вряд ли поможет своим партнерам в оставшихся матчах нынешнего сезона.

А еще надо отметить очень слабую реализацию голевых моментов футболистов «Шахтера» уже в третьем матче подряд. Кстати, на это обращал внимание и сам Игор Йовичевич. И, если с «Металлистом» и «Львовом» для горняков все в целом завершилось благополучно, то в матче с «Черноморцем» были потеряны важные очки в борьбе за чемпионский титул.

Львов

Что касается львовян, то сейчас у них особого выбора уже просто нет. Чтобы сохранить место в Премьер-Лиге, им надо брать очки в каждом матче. Будь то «Шахтер» либо какой-то другой клуб. Уж слишком много «Львов» растерял за две трети дистанции чемпионата и теперь надо постараться наверстать утраченное.

Именно поэтому руководство «Львова» в пожарном порядке провело ротацию на тренерском мостике и пригласило спасать команду Анатолия Бессмертного. Причем в тот момент, когда львовянам предстояло сыграть четыре матча подряд с лидерами украинского футбола – «Динамо», «Днепром-1» и дважды с «Шахтером». Три из этих поединка уже состоялись. И хотя подопечные нового наставника бились в каждом из них, очков они так и не заработали.

А вот в чем «Львов» обошел все клубы Премьер-Лиги, так это в количестве игроков, которые выходили на поле в его составе в этом сезоне. Голкипер Валерий Юрчук, занявший место в воротах в предыдущем поединке с «Шахтером», стал 36-м футболистом львовской команды за 20 игр. Нетрудно посчитать, что это уже больше трех составов. Впрочем, давно всем известно, что дело не в количестве, а в качестве.

Статистика матчей

Всего «Шахтер» и «Львов» за время выступления в Премьер-Лиге провели друг с другом 15 матчей. Из них 13 раз успех был на стороне горняков, одна победа у львовян и еще одна встреча завершилась вничью. Разница забитых и пропущенных голов 41-8. Интересно, что условно «домашняя» серия побед «Шахтера» над «Львовом» составляет 4 матча подряд. Причем все они одержаны с крупным счетом.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Келси, Сикан

«Львов»: Юрчук, Кузык, Дитятьев, Габриэль, Грисьо, Алибеков, Свржняк, Беляев, Мильченко, Богунов, Бугай

Прогноз на противостояние:

Понятно, что фаворит предстоящего матча «Шахтер». И хотя «Львов» постарается снова навязать борьбу лидерам турнира, подопечные Игоря Йовичевича, скорее всего, победят 3:1.

16 апреля, воскресенье