Шахтер Донецк

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16.04.2023 14:00 - : -
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 21:59 |
138
0

Шахтер – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 21:59 |
138
0
Шахтер – Львов. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 16 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Львов». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Соперники проведут вторую очную встречу на этой неделе. В прошедший мид-уик состоялся перенесенный матч первого круга, в котором «горняки» испытали немалые проблемы. Победу лидер чемпионата вырвал на пятой компенсированной минуте благодаря результативному удару в исполнении Келси. «Львов» является явным аутсайдером украинского первенства и главным претендентом на понижение в классе. К очередному противостоянию с «Шахтером» львовяне подошли с пятиматчевой безвыигрышной серией (1 ничья и 4 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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