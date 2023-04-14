Шахтер Донецк

В воскресенье, 16 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Львов». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Соперники проведут вторую очную встречу на этой неделе. В прошедший мид-уик состоялся перенесенный матч первого круга, в котором «горняки» испытали немалые проблемы. Победу лидер чемпионата вырвал на пятой компенсированной минуте благодаря результативному удару в исполнении Келси. «Львов» является явным аутсайдером украинского первенства и главным претендентом на понижение в классе. К очередному противостоянию с «Шахтером» львовяне подошли с пятиматчевой безвыигрышной серией (1 ничья и 4 поражения).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.