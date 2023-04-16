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Шахтер Донецк
16.04.2023 14:00 – FT 2 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 16:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:26
1159
0

Шахтер – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ

16 апреля 2023, 16:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:26
1159
0
Шахтер – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» обыграл «Львов» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 21 тур

«Шахтер» – «Львов» – 2:0

Бондаренко (7, 75)

Сикан (65), Тотовицкий (84) – Кузык (17), Бугай (45), Грисьо (45+1), Алибеков (84)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келси (Траоре, 71), Сикан (Тотовицкий, 71)

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузык, Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк (Мышенко, 71), Беляев (Эсеола, 71), Бугай

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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