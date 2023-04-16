Шахтер Донецк

Шахтер – Львов – 2:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» обыграл «Львов» со счетом 2:0.
Украинская Премьер-лига. 21 тур
«Шахтер» – «Львов» – 2:0
Бондаренко (7, 75)
Сикан (65), Тотовицкий (84) – Кузык (17), Бугай (45), Грисьо (45+1), Алибеков (84)
«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келси (Траоре, 71), Сикан (Тотовицкий, 71)
«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузык, Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк (Мышенко, 71), Беляев (Эсеола, 71), Бугай
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
События матча
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