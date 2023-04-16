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Шахтер Донецк
16.04.2023 14:00 – FT 2 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:00
1011
9

Теперь без проблем. Шахтер снова обыграл Львов

Победу донецкому клубу принес дубль Бондаренко

16 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 16 апреля 2023, 16:00
1011
9
Теперь без проблем. Шахтер снова обыграл Львов
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Шахтер» – «Львов» – 2:0

Бондаренко (7, 75)

Сикан (65), Тотовицкий (84) – Кузык (17), Бугай (45), Грисьо (45+1), Алибеков (84)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келси (Траоре, 71), Сикан (Тотовицкий, 71)

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузык, Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк (Мышенко, 71), Беляев (Эсеола, 71), Бугай

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Львов чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Львов отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Calm
Впевнено!
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+2
mayakovskiy1
Нормально. Надо настроится и выиграть в следующем туре. Там многое решится 
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+2
Maks Krot
Уверено на классе спокойно сегодня.Молодцы всех болельщиков с победой Шахтёра !!!
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+2
Злий Глобинець
Як не упирався Львів у обох матчах, як не хотів вилітати з УПЛ, але Шахтар таки сильніший. Об'єктивно. Хоча справжня біда гірників - нереалізація гольових моментів. Сьогодні могли ще як мінімум забивати двічі, але розтранжирили свої моменти.Успіхів Шахтарю в наступній грі!
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+2
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виталий жалыбин
шахтер уже чемпион
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+1
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Bulba_sumkin
С победой, лучший клуб Украины!) Вперед, за очередным чемпионством)
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