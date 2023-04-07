Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 07 апреля 2023, 17:10
790
1

Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец

Ровно десять лет назад «Ингулец» провел первый матч в своей истории

07 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 07 апреля 2023, 17:10
790
1
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Ворскла» – «Ингулец» – 1:0

Кравец (49).

Козак (20), Кане, (55), Челядин (62), Козыренко (77), Мельничук (82), Кравец (88), Марусич (88).

«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Юрченко (Скляр, 35), Степанюк (Фелипе, 86), Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Лопес, 86), Кане (Олейник, 57).

«Ингулец»: Билык – Нагиев (Резепов, 72), Кучеренко, Ковалев, Смоляков (Мельничук, 72), Поспелов (Сидоренко, 60), Клименко, Кухарук, Одарюк (Головкин, 60), Козак (Козыренко, 32), Марусич.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

По теме:
Ворскла – Ингулец – 1:0. Видео гола и обзор матча
Юрченко травмировался в матче с Ингульцом
Вторая лига. Хуст обыграл Металлург-2 в матче-открытии весны-2023
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Футбол | 06 апреля 2023, 16:13 3
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»

Нападающий «Арсенала» – о том, что игроки часто дразнят друг друга

Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Футбол | 07 апреля 2023, 11:11 0
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры

Команда готовится к туру УПЛ

С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
Футбол | 06.04.2023, 17:25
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
Футбол | 07.04.2023, 14:19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов»
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
Футбол | 06.04.2023, 22:45
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Ингулец исчерпал лимит счастья в игре против Миная.   А тут им не дали даже шанса на ничью. Хотя после 1:0 забегали все и вдруг.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
05.04.2023, 23:59 11
Футбол
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
06.04.2023, 13:05 7
Теннис
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
06.04.2023, 02:36 7
Футбол
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
06.04.2023, 11:17 12
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
06.04.2023, 12:49 7
Бокс
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
06.04.2023, 11:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности