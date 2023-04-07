Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Ровно десять лет назад «Ингулец» провел первый матч в своей истории
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Ворскла» – «Ингулец» – 1:0
Кравец (49).
Козак (20), Кане, (55), Челядин (62), Козыренко (77), Мельничук (82), Кравец (88), Марусич (88).
«Ворскла»: Исенко – Кравец, Пердута, Юрченко (Скляр, 35), Степанюк (Фелипе, 86), Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Лопес, 86), Кане (Олейник, 57).
«Ингулец»: Билык – Нагиев (Резепов, 72), Кучеренко, Ковалев, Смоляков (Мельничук, 72), Поспелов (Сидоренко, 60), Клименко, Кухарук, Одарюк (Головкин, 60), Козак (Козыренко, 32), Марусич.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
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