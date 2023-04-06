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Чемпионат Украины
Ворскла
07.04.2023 15:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:00
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Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией матча 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

06 апреля 2023, 15:54 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:00
120
0
Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция
УПЛ

В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области. Начало матча на полтавском стадионе «Ворскла»
им. А. Бутовского назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Второй круг чемпионата «Ингулец» пока проводит значительно успешнее, чем «Ворскла». Благодаря этому петровцы опередили полтавчан в таблице. Назначение Сергея Ковальца на должность главного тренера, состоявшееся в канун Нового года, положительно повлияло на команду. По итогам первого круга «Ингулец» находился среди аутсайдеров (14 место после 15 туров), а сейчас команда идет восьмой.

Весеннюю часть чемпионата клуб с Петрового начал с выездной победы над киевским «Динамо». В дальнейшем «Ингулец» выиграл еще дважды, потерпев при этом лишь одно поражение. «Ворскла» во втором круге заработала только два зачетных балла: 2 ничьих при 2 поражениях.

«Ингулец» еще ни разу не побеждал «Ворсклу». Команды провели друг с другом 4 матча: трижды выиграла «Ворскла», один раз была зафиксирована ничья. В матче первого круга нынешнего чемпионата «Ворскла» в гостях одержала победу со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Ингулец», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Ворскла - Ингулец Ворскла Полтава Ингулец текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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