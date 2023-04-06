В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.

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«Ворскла»

Полтавская «Ворскла» откровенно проваливает сезон. Судите сами – место в турнирной таблице хоть и десятое, но от предпоследнего «Руха» команду отделяют только два очка. Только большая плотность среди команд, которые могут понизиться в классе, позволяют «Ворскле» находиться на визуальной безопасной позиции, но несколько побед условных того же «Руха» или «Вереса» - и зона вылета догонит подопечных Скрипника.

В последний раз они побеждали еще в 14 туре, когда на выезде победили «Колос». После того были целых пять матчей без побед - и если матч с «Шахтером» вышел в конце сезона достаточно боевым, то в весенней части выступления выглядят провальными. Утрачена победа над «Зарей» («Ворскла» по ходу игры выигрывала 2:0), ничьи с «Вересом» и «Металлистом 1925» и квинтэссенция – поражение в 19 туре «Александрии» со счётом 0:3. Да, по классу соперник был достаточно приличный, но ведь и «Ворскла» за последние сезоны успела приучить нас, что борется как минимум за еврокубки, а не за выживание.

Кстати, о последних сезонах. В них Юрий Максимов, тогда руководивший командой, постоянно жаловался, что у команды нет футболистов, а неполные заявки на матчи стали уже нормой. Теперь в «Ворсклы» с кадрами проблем вроде бы нет, но футболисты то приходят, то уходят, а игрового почерка Виктора Скрипника мы так и не видим. Возможно, «Ворскла» – не его команда? Почему-то есть чутка, что Виктор Анатольевич на своем посту до конца сезона не удержится и команду вытаскивать из трясины придет другой специалист.

Но пока – игра с «Ингульцем». В нем полтавские футболисты смогут посрамить скептиков и показать, что записывать команду в аутсайдеры было еще очень рано.

«Ингулец»

«Ингулец», конечно, будет против. Как «Ворскла» играет весной неудачно, так же «казаки» весной умело набирают очки. Из четырех игр удалось получить девять очков, поочередно были биты «Динамо», «Металлист» и «Минай», остановить команду Ковальца смог только такой же весной уверенный в своих силах «Черноморец». Благодаря этим победам «Ингулец» рванул в таблице вверх, обогнал пелетон «выживальщиков» и находится на восьмом месте.

Отдельно хочется остановиться на игре с «Минаем». В ней практически до конца «Ингулец» проигрывал, но благодаря крайне неудачной игре закарпатца Мельника забил два гола и повез в Петрово три очка. Начались обвинения, что «Минай» и «Ингулец» в сезоне сыграли два договорных матча, обменявшись победами. Главный тренер «Миная» Владимир Шаран отреагировал на это очень эмоционально, теперь интересно, будет ли развиваться эта тема.

Особой игра будет для Даниила Кравчука, Юрия Козыренко и Максима Мельничука, которые в первом круге выступали именно за «Ворсклу».

Статистика встреч

Между собой команды в УПЛ сыграли 4 матча: +3=1-0, разница мячей 8-2 в пользу «Ворсклы». Игра первого круга закончилась минимальной победой «зелено-белых», единственный гол забил Денис Олейник.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Чеснаков, Рамирес, Пердута – Павлюк, Челядин – Олийнык, Родригес – Сефери, Степанюк.

«Ингулец»: Билык – Ченбай, Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Козак, Кухарук, Кучеренко, Головкин – Кравчук.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что полтавская команда продолжит свое падение, а Сергей Ковалец весной снова нас удивит.

7 апреля, пятница