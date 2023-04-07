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Чемпионат Украины
Ворскла
07.04.2023 15:00 – FT 1 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:24
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Виктор СКРИПНИК: «Бывают матчи, когда важен только результат»

Главный тренер «Ворсклы» – о победе в матче 20-го тура УПЛ над «Ингульцом»

07 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 07 апреля 2023, 22:24
260
1
Виктор СКРИПНИК: «Бывают матчи, когда важен только результат»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавского футбольного клуба «Ворскла» Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ингульца»:

«Понимали, что мы должны были оставить все наши силы на поле. Понимали, что просто не будет. «Ингулец» в последнее время выиграл 3 из 4 матчей. Они не имеют того давления, которое мы имеем. Мы не можем выиграть, играем, а где-то оно, что-то оно и как-то так... Нам простые голы забивают, а мы не можем реализовать хорошие шансы. Если бы сказали, что победим так, через борьбу – подписался бы сразу. Бывают матчи, когда важен только результат. Надеюсь, эта победа даст нам больше игровой уверенности.

Цель – карабкаться вверх по турнирной таблице. После каждого тура мы всегда смотрели вверх. Я не тот тренер, который буду думать: «Вот мы выиграли и будем значит так и дальше делать». Нет, будем работать. У нас есть очень много игроков, которые в будущем сыграют важную роль для клуба.

Целую неделю ребята работают на поле. Там есть единоборства, кочки, плохие поля, потому что нет подогрева и полива, поэтому очень много микротравм. Это играет огромную роль. Чеснаков в прошлом матче не играл, потому что микротравма. Яворский, слава Богу, поправился, он перед этим подвернул ногу».

Поединок 20-го тура УПЛ «Ворскла» – «Ингулец» завершился со счетом 1:0.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
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Источник ФК Ворскла
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Комментарии 1
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igor shmuylo
Трудно назвать  ето футболом , особенно  в 1 м тайме. Когда уже открылись  пошла игра . Были моменты которыеинадо использовать.ето касательно  ворскле
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