Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 17:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:38
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Ворскла – Ингулец – 1:0. Кравец забил как форвард. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ
07 апреля 2023, 17:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:38
1795
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В пятницу, 7 апреля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили местная «Ворскла» и «Ингулец» из Петрового.
На 49-й минуте встречи в рядах полтавской команды после розыгрыша углового голом отметился защитник Василий Кравец. Ассистировал ему Александр Скляр.
Видеообзор матча Ворскла – Ингулец
ГОЛ! Василий Кравец, 49 минута
Василь Кравець точним ударом головою завершив розіграш стандарту Ворскли 👌🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KrHiRNash0— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 7, 2023
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
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