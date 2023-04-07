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  4. Ворскла – Ингулец – 1:0. Кравец забил как форвард. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Ворскла
07.04.2023 15:00 – FT 1 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 17:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:38
1795
0

Ворскла – Ингулец – 1:0. Кравец забил как форвард. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ

07 апреля 2023, 17:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:38
1795
0
Ворскла – Ингулец – 1:0. Кравец забил как форвард. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 7 апреля, в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги отношения выяснили местная «Ворскла» и «Ингулец» из Петрового.

На 49-й минуте встречи в рядах полтавской команды после розыгрыша углового голом отметился защитник Василий Кравец. Ассистировал ему Александр Скляр.

Видеообзор матча Ворскла – Ингулец

ГОЛ! Василий Кравец, 49 минута

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Кравец (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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