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Украина. Премьер лига
29 декабря 2022, 11:08 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:21
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца

Опытный специалист возглавил команду из Петрово

29 декабря 2022, 11:08 | Обновлено 29 декабря 2022, 11:21
1010
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца
УАФ. Сергей Ковалец

Футбольный клуб «Ингулец» сообщил, что на должность главного тренера команды назначен опытный специалист – Сергей Ковалец.

В тренерском штабе также остаются работать Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

В прошлом Сергей Ковалец тренировал такие команды, как «Металлист», «Львов», «Александрия», «Металлург» (З), «Оболонь», «Полесье» и «Черноморец». С 2012 по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины. На профессиональном уровне он не работал с февраля 2021 года, когда покинул «Черноморец».

Бывший главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко был уволен из клуба в середине ноября. Временно должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Младен Бартулович. Команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Ковалец Ингулец назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко
Источник ФК Ингулец
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Вот это уже интересно.  Но не столько со спортивной точки зрения, а с Давай, Серёга! иб@sh их. )
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