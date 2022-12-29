ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ковалец стал главным тренером Ингульца

Футбольный клуб «Ингулец» сообщил, что на должность главного тренера команды назначен опытный специалист – Сергей Ковалец.



В тренерском штабе также остаются работать Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.



В прошлом Сергей Ковалец тренировал такие команды, как «Металлист», «Львов», «Александрия», «Металлург» (З), «Оболонь», «Полесье» и «Черноморец». С 2012 по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины. На профессиональном уровне он не работал с февраля 2021 года, когда покинул «Черноморец».

Бывший главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко был уволен из клуба в середине ноября. Временно должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Младен Бартулович. Команда ушла на зимнюю паузу в чемпионате на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ.