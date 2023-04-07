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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 14:02 |
224
0

Днепр-1 – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20 тура Украинской Премьер-лиги

07 апреля 2023, 14:02 |
224
0
Днепр-1 – Львов. Текстовая трансляция матча
УПЛ
07 апреля в 13:55 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 9 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Днепр-1» и «Львов». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

«Днепр-1» ведет борьбу за чемпионство, отстает на одно очко от «Шахтера», но имеет большие шансы на успех, поскольку у «горняков» будет и игра с «Динамо», и очное противостояние со «спортклубовцами». «Львов» отчаянно пытается избежать вылета в Первую лигу, для этого он назначил главным тренером Анатолия Бессмертного, ранее достаточно успешно работавшего со «львами». Тренер уже успел проиграть одну игру, но, по-видимому, никто и не ожидал победы в игре с «Динамо» (0:2). Матч первого круга закончился разгромом львовян со счетом 0:3, забивали Довбик и Гуцуляк дважды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Львов» в украинской версии сайта.

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Львов чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Львов
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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