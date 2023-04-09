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Днепр-1
09.04.2023 13:00 – FT 5 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:16
304
0

Днепр-1 – Львов – 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

09 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 09 апреля 2023, 16:16
304
0
Днепр-1 – Львов – 5:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» выиграл у «Львова» со счетом 5:2.

Украинская Премьер-лига. 20 тур

«Днепр-1» - «Львов» - 4:2

Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3 Сарапий, 83 - Богунов, 62, Мыльченко, 81.

Кузык, 48, Мышенко, 70, Эсеола, 90+1.

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) - Гуцуляк, Пихаленок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик.

«Львов»: Рыбка - Грисьо (Богунов, 61), Дытятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузык - Антонио (Алибеков, 11), Мыльченко, Беляев - Свржняк (Мышенко, 61), Бугай (Эсеола, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Мильченко (Львов).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Богунов (Львов).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Львов
Источник Sport.ua
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