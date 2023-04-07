В воскресенье, 9 апреля, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и «Львов». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1



Решительное продвижение днепровского «Днепра-1» вверх по турнирной таблице на старте сезона, которое в последствии сменилось длительным удержанием лидерства в чемпионской гонке, вызывало откровенный восторг. Однако что-то таки сломалось в этом, на первый взгляд надежном, механизме коллектива Александра Кучера, и уже в начале серии официальных матчей 2023 года днепряне были вынуждены оставить ранее занятые позиции. Донецкий «Шахтер» воспользовался ситуацией с тремя неудачами кряду в исполнении прямых конкурентов, и теперь СК вынужден смотреть в спину команде Игора Йовичевича.

Впрочем, борьба еще далека от своего завершения. Это стало очевидно после осечки «горняков» неделей ранее в Одессе, а также тяжелой победы «Днепра-1» в гостях у харьковского «Металлиста 1925» (3:0). И пусть итоговый счет не обманывает читателей – тот матч команда Кучера отыграла далеко не наилучшим образом, но она уже успела набрать достаточно опыта для того, чтобы выходит из сложных ситуаций за счет своего главного исполнителя – нападающего Артема Довбика, который тогда оформил хет-трик.

В целом, днепряне имеют достаточно возможностей для того, чтобы и в дальнейшем бороться за «золотой» комплект наград. Постепенно к обойме подтягиваются «зимние» новички, а ранее пришедшие в клуб футболисты также создают неплохую конкуренцию в борьбе за место в стартовом составе. Вот только нескончаемый поток травм различной степени тяжести Кучеру не удается никак пустить стороной от своей команды. Тот же Довбик, например, начинал прошлый матч со скамейки запасных, хотя является «железно» основным игроком, но повреждение Пеглоу изменило изначальную установку тренерского штаба.

Львов



Что же касается «Львова», то для беларуского специалиста Олега Дулуба во время зимней трансферной кампании фактически собрали новый коллектив, ожидая увидеть изменение ситуации в турнирной таблице уже с первого тура после возобновления официальных матчей. И Дулуб действительно сходу дал результат – победа над «Минаем» (1:0), которая позволила его команде разжиться очень важными тремя очками, сократив при этом отставание от конкурентов в борьбе за выживание. Однако такая романтика продолжалась недолго – поражение от «Зари» (1:3) и ничья против «Кривбасса» (2:2) сменились мартовской международной паузой, после которой «золотые львы» вернулись к работе уже с новым наставником во главе.

Анатолий Бессмертный – 54-летний специалист, с которым «Львову» не приходится знакомиться с чистого листа. Он уже подбирал команду в состоянии тяжелого кризиса в марте 2021 года, сохранил с ней место в «элитном» дивизионе, а уже в августе того же года был уволен со своей должности. Как и двумя годами ранее, украинский главный тренер столкнется с коллективом без внятной трансферной политики, но имеющим достаточно игроков совершенно разного набора умений в своей обойме.

Как собрать из всего этого сплоченный коллектив – на данный момент неясно, а календарь у «Львова» в ближайшее время будет содержать аж две встречи против донецкого «Шахтера» на следующей неделе. Впрочем, затем у команды будет несколько матчей с прямыми конкурентами калибра «Вереса», обоих «Металлистов» и «Руха», поэтому, возможно, стоит и поберечь силы в противостояниях против грандов.

История встреч



Футбольные пути «Днепра-1» и «Львова» ранее пересекались девять раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается существенный перевес по количеству побед в пользу днепрян – 9 успешных матчей СК против 1 победы львовян. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в октябре прошлого года – игра во Львове на стадионе «СКИФ» завершилась победой «Днепра-1» со счетом 3:0. Голы забивали Артем Довбик, Алексей Гуцуляк и Доминго Бланко.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 11 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Сергей Приступа, а резервным арбитром отработает Андрей Коваленко. На матче будет отсутствовать система VAR. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Львова» – 1 победа, 1 поражение, тогда как с «Днепром-1» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита, Сарапий, Гомес, Хайнер – Рубчинский, Бабенко – Бланко, Пихалонок, Гуцуляк – Довбик.

«Львов»: Рыбка – Дитятьев, Гильерме, Габриэль – Антонио – Богунов, Мыльченко, Свржняк, Грисьо – Эсеола, Бугай.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева добудут победу с уверенным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Днепр-1» (-1) с коэффициентом 2.57.

9 апреля, воскресенье