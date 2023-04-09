Александр КУЧЕР: «Можно было закончить эту игру в начале второго тайма»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (5:2).

– Как вы оцените качество игры и результат сегодня?

– Конечно, результатом удовлетворены: есть победа, есть три очка. Наверное, процентов на 75 понравилось все в игре. Конечно, моменты, когда мы допустили ошибки в обороне, нужно убирать. Можно было в принципе закончить эту игру в начале второго тайма, забить свои голы. Но все же мы этого добились, восстановили статус-кво. Думаю, сегодня наша победа заслужена.

– Насколько вы удовлетворены качеством игры Рубчинского?

– Рубчинский – молодой парень. Он очень хорошо проявляет себя в то время, что имеет в поле. Возможно, он еще не готов полностью функционально, но он осуществляет большой объем работы и в атаке, и в обороне. Конечно, ему нужно добавлять, и у него есть все, чтобы вырасти у очень хорошего футболиста, – сказал Кучер.