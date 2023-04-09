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09.04.2023 13:00 – FT 5 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:27 |
151
0

Александр КУЧЕР: «Можно было закончить эту игру в начале второго тайма»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Львовом»

09 апреля 2023, 16:27 |
151
0
Александр КУЧЕР: «Можно было закончить эту игру в начале второго тайма»
СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над «Львовом» (5:2).

– Как вы оцените качество игры и результат сегодня?

– Конечно, результатом удовлетворены: есть победа, есть три очка. Наверное, процентов на 75 понравилось все в игре. Конечно, моменты, когда мы допустили ошибки в обороне, нужно убирать. Можно было в принципе закончить эту игру в начале второго тайма, забить свои голы. Но все же мы этого добились, восстановили статус-кво. Думаю, сегодня наша победа заслужена.

– Насколько вы удовлетворены качеством игры Рубчинского?

– Рубчинский – молодой парень. Он очень хорошо проявляет себя в то время, что имеет в поле. Возможно, он еще не готов полностью функционально, но он осуществляет большой объем работы и в атаке, и в обороне. Конечно, ему нужно добавлять, и у него есть все, чтобы вырасти у очень хорошего футболиста, – сказал Кучер.

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Львов пресс-конференция Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
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