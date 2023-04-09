Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Если львовяне так продолжать играть, в Премьер-лиге они не задержатся
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Украинская Премьер-лига. 20 тур.
«Днепр-1» - «Львов» - 4:2.
Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3 Сарапий, 83 - Богунов, 62, Мыльченко, 81.
Кузык, 48, Мышенко, 70, Эсеола, 90+1.
«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) - Гуцуляк, Пихаленок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик.
«Львов»: Рыбка - Грисьо (Богунов, 61), Дытятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузык - Антонио (Алибеков, 11), Мыльченко, Беляев - Свржняк (Мышенко, 61), Бугай (Эсеола, 61).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
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