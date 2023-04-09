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  4. Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
Чемпионат Украины
Днепр-1
09.04.2023 13:00 – FT 5 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 14:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:08
530
4

Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде

Если львовяне так продолжать играть, в Премьер-лиге они не задержатся

09 апреля 2023, 14:57 | Обновлено 09 апреля 2023, 15:08
530
4
Ужасная защита гостей. Днепр-1 победил Львов в Ужгороде
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Днепр-1» - «Львов» - 4:2.

Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3 Сарапий, 83 - Богунов, 62, Мыльченко, 81.

Кузык, 48, Мышенко, 70, Эсеола, 90+1.

«Днепро-1»: Рыбак - Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) - Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) - Гуцуляк, Пихаленок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) - Довбик.

«Львов»: Рыбка - Грисьо (Богунов, 61), Дытятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузык - Антонио (Алибеков, 11), Мыльченко, Беляев - Свржняк (Мышенко, 61), Бугай (Эсеола, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Львов отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Airwolf77
Довбик монстр
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+2
fitnes_sports066
Кто бы сомневался? Львов уже окончил борьбу шахте отдаст 6 очков молча
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
Довбик хочет в Ларнаку.
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-1
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