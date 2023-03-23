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23 марта 2023, 03:30 | Обновлено 23 марта 2023, 03:46
443
0

Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19

Главные новости за 22 марта на Sport.ua

23 марта 2023, 03:30 | Обновлено 23 марта 2023, 03:46
443
0
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 марта.

1. Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь. Чемпионы не смогли согласовать контракт на объединительный бой.

2. Цуренко уступила в Майами финалистке US Open 2021, проиграв 1-й сет с 4:0. Украинка не смогла обыграть Лейлу Фернандес из Канады.

3. Десятая победа подряд. Прометей переиграл Клуж-Напоку. Румынскую команду удалось победить в эконом-режиме.

4. Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро. Украинцы проиграли стартовый матч квалификации Евро-2023 со счетом 1:2.

5. Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023. Команда Игоря Москвичева не оставила ни малейших шансов соперникам.

6. ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились. Тренер Сергей Кравченко был задействован в упражнениях как игрок.

7. Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться. Он касается возможного боя-реванша.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха. Наставник юниорского состава львовского клуба возглавил основу.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб. Владимир Костевич будет выступать за «Варту».

10. Женская Лига чемпионов. Челси обыграл Лион, Вольфсбург взял верх над ПСЖ. Все четыре первых матча 1/4 финала завершились со счетом 1:0.

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Источник Sport.ua
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