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22 марта 2023, 20:19 | Обновлено 22 марта 2023, 20:39
1035
0

ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились

Тренер Сергей Кравченко был задействован в упражнениях как игрок

22 марта 2023, 20:19 | Обновлено 22 марта 2023, 20:39
1035
0
ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились
УАФ

Второй день сборов национальной команды Украины в Лондоне, 23 марта, подарил солнечное утро в противовес характерной для Туманного Альбиона переменной облачности вторника.

Сине-желтые второй раз прибыли на небольшую, но уютную базу ФК «Брентфорд» для утренней тренировки. В тренировке приняли участие 23 игрока, 20 из которых полевые. Немного простудились Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков, поэтому врачи посоветовали этим исполнителям остаться в гостинице для нормализации самочувствия.

Поскольку Андрей Ярмоленко продолжает работу по индивидуальному графику, для равенства составов во время игровых серий тренерский штаб использовал игровые кондиции ассистента главного тренера Сергея Кравченко. Таким образом, для Сергея, недавно официально завершившего карьеру игрока, произошло своеобразное возвращение в сборную не только в роли тренера.

После разминки и игры в квадрат команда перешла к отработке структуры игры и выполнению тактических задач в формате игровых серий.

За тренировкой национальной команды пришел понаблюдать игрок ФК «Брентфорд» и юношеской сборной Украины Егор Ярмолюк, восстанавливающийся после повреждения. После занятия к нему подошел наставник команды Руслан Ротань, чтобы поинтересоваться делами юного земляка. Егор после курса лечения на этой неделе должен начать работу на беговой дорожке.

После тренировки и.о. главного тренера Руслан Ротань встретился с представителями масс-медиа в конференц-зале тренировочной базы Брентфорда. 23 марта национальная команда проведет тренировочную игру с «Брентфордом». Матч будет закрыт для болельщиков и медиа, но его результат и видеофрагменты будут доступны постфактум.

ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились

ФОТО. Открытая тренировка сборной Украины

trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-22032023
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-22032023-foto-1
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-22032023-foto-2
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-22032023-foto-3
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-22032023-foto-4
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Источник Украинская ассоциация футбола
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