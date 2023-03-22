ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб
Владимир Костевич будет выступать за «Варту»
Польская «Варта» из Познани официально сообщил о подписании контракта с 30-летним украинским защитником Владимиром Костевичем. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
Предыдущим клубом Костевича было «Динамо» Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с «Динамо» контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.
В 2017 – 2020 годах Костевич уже выступал в Польше за «Лех». «Варта» на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.
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