ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб

Польская «Варта» из Познани официально сообщил о подписании контракта с 30-летним украинским защитником Владимиром Костевичем. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Костевича было «Динамо» Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с «Динамо» контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.

В 2017 – 2020 годах Костевич уже выступал в Польше за «Лех». «Варта» на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.