Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 17:40 |
1624
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб

Владимир Костевич будет выступать за «Варту»

22 марта 2023, 17:40 |
1624
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо Киев перешел в польский клуб
ФК Варта Познань

Польская «Варта» из Познани официально сообщил о подписании контракта с 30-летним украинским защитником Владимиром Костевичем. Контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Костевича было «Динамо» Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с «Динамо» контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.

В 2017 – 2020 годах Костевич уже выступал в Польше за «Лех». «Варта» на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.

По теме:
А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
Гол Кащука едва не принес азербайджанскому Сабаху победу в Турции
Кендзера стал чемпионом Польши в составе Леха
Владимир Костевич Варта Познань
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
Футбол | 21 марта 2023, 23:59 19
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины

УЕФА и FARE ведут борьбу против расизма и наказывают за некорректные баннеры

Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому
Футбол | 22 марта 2023, 00:17 2
Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому
Женская Лига чемпионов. Бавария обыграла Арсенал, Барселона победила Рому

В Риме установлен рекорд посещаемости для женского футбола в Италии

Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Футбол | 21.03.2023, 20:34
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Футбол | 22.03.2023, 17:31
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха
Футбол | 22.03.2023, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев – главный тренер Руха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 8
Футбол
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
21.03.2023, 17:56 1
Футбол
Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
Костюк успешно стартовала в Майами, уверенно обыграв итальянку в двух сетах
21.03.2023, 18:24 13
Теннис
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
21.03.2023, 11:50 9
Футбол
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
22.03.2023, 13:40
Бокс
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
20.03.2023, 20:40 9
Футбол
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
21.03.2023, 10:15 1
Бокс
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
21.03.2023, 22:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности