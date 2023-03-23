Цуренко уступила в Майами финалистке US Open 2021, проиграв 1-й сет с 4:0
Украинка не смогла обыграть Лейлу Фернандес из Канады
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 81) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).
В 1/64 финала соревнований Леся в двух сетах уступила Лейле Фернандес (Канада, WTA 53) в двух сетах за 1 час и 28 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Леся Цуренко (Украина) [Q] – Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 3:6
В первом сете Леся выигрывала со счетом 4:0, однако не смогла довести начатое до конца. Во 2-й партии у украинки также было преимущество – 2:0, но и тут Фернандес смогла совершить мини-камбек.
Отметим, что Фернандес играла в финале Открытого чемпионата США по теннису 2021. В 1/32 финала турнира в Майами 20-летняя канадка сыграет с Белиндой Бенчич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин подколол «Цыганского короля»
Возможно, кого-то из них мы вскоре вновь увидим в украинской Премьер-лиге…
Ну а канадка, звісно, молодчинка. Стійкий, хоч і тендітний, олов`яний солдатик. Нашій Марті би такий характер, і тоді б в усіх на вустах була аж ніяк не Свьонтек.