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  4. Цуренко уступила в Майами финалистке US Open 2021, проиграв 1-й сет с 4:0
WTA
23 марта 2023, 00:15 | Обновлено 23 марта 2023, 01:54
766
2

Цуренко уступила в Майами финалистке US Open 2021, проиграв 1-й сет с 4:0

Украинка не смогла обыграть Лейлу Фернандес из Канады

23 марта 2023, 00:15 | Обновлено 23 марта 2023, 01:54
766
2
Цуренко уступила в Майами финалистке US Open 2021, проиграв 1-й сет с 4:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 81) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала соревнований Леся в двух сетах уступила Лейле Фернандес (Канада, WTA 53) в двух сетах за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 3:6

В первом сете Леся выигрывала со счетом 4:0, однако не смогла довести начатое до конца. Во 2-й партии у украинки также было преимущество – 2:0, но и тут Фернандес смогла совершить мини-камбек.

Отметим, что Фернандес играла в финале Открытого чемпионата США по теннису 2021. В 1/32 финала турнира в Майами 20-летняя канадка сыграет с Белиндой Бенчич.

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Лейла Фернандес Леся Цуренко WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Перші 4 гейми Леся зіграла в свій ідеальний теніс, на фоні тотальної переваги розслабилась, втративши концентрацію, дозволила суперниці вигризти один гейм, другий, третій... і попливла. Посипалися прості помилки, дивні ігрові рішення, перша подача безслідно зникла. Власне, після того як Лейла зрівняла рахунок в сеті, матч можна було закінчувати. Мабуть, і варто було - принаймні не було б ганьби у вигляді прихованого бублику. Так, Леся ще попручалась в другій партії, спробувала включити морально-вольові... але надто пізно і не тоді, коли це іще могло вплинути на результат.
Ну а канадка, звісно, молодчинка. Стійкий, хоч і тендітний, олов`яний солдатик. Нашій Марті би такий характер, і тоді б в усіх на вустах була аж ніяк не Свьонтек.
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+7
Rolan Stkomarovskiy
Хороший теніс, від Фернандез більше. Для Лесі - це був чудовий тренінг, на якому можна багато навчитися, зробити висновки та вдосконалитися. Лесі не вистачає атакувальних навичок, якими володіє Фернандез.
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0
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