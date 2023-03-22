Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Украинцы проиграли стартовый матч квалификации Евро-2023 со счетом 1:2
Сегодня, 22 марта, матчем против Люксембурга юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения) начала выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.
Подопечные Сергея Нагорняка собрались 19 марта, 20-го числа утром вылетели из Будапешта в Испанию, 21-го – провели предыгровую тренировку. На Пиренеях украинским футболистам противостоят хозяева турнира, а также сборные Люксембурга и Дании.
Сине-желтые стартовали в элит-раунде игрой против люксембургских сверстников в городе Бадахос. Украинцам удалось открыть счет на 12-й минуте – после передачи Булезы отличился Горбач. Однако вскоре соперники отыгрались после точного удара Эльшана. Далее обе команды создавали моменты, однако сменить счет до перерыва не сумели.
На 59-й минуте украинцы оказались в затруднительном положении, поскольку Эльшан оформил дубль. Сергей Нагорняк отреагировал сразу четырьмя заменами, однако изменить ход поединка ребятам так и не удалось. В компенсированное время обе команды остались вдесятером.
В итоге юношеская сборная Украины начала свое выступление в элит-раунде отбора с поражения – 1:2. Следующий матч украинская команда проведет 25 марта против Дании.
Евро-2023 U-19. Элит-раунд отбора. Группа 3
1-й тур, 22.03.2023
18:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:0
21:00. Украина U-19 – Люксембург U-19 – 1:2 (1:1)
Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59.
Украина U-19: Герета, Булеза (к), Удод, Слюбик, Кителла, Сигеев (Роспутько, 60), Варфоломеев (Александров, 87), Царенко (Харабара, 60), Глущенко (Ющенко, 60), Горбач, Пушкарев ( Черныш, 60).
Люксембург U-19: Маргату, Торреш (к), Гонсалвеш, Икене, Лохэй, Де Оливейра, Бербери (Клисурица, 69), Дардари, Эльшан (Турпинг, 74), Родригеш (Сушар, 87), Видейра.
Предупреждения: Булеза, 34, Китела, 73, Удод, 82 – Дардари, 26, Торреш, 64.
Удаление: Удод, 90+2 – Дардари, 90+4.
2-й тур, 25.03.2023
- 17:00. Украина – Дания
- 19:00. Испания – Люксембург
3-й тур, 28.03.2023
- 19:00. Испания – Украина
- 19:00. Люксембург – Дания
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