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Молодежные турниры
22 марта 2023, 23:15 | Обновлено 22 марта 2023, 23:39
1664
10

Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро

Украинцы проиграли стартовый матч квалификации Евро-2023 со счетом 1:2

22 марта 2023, 23:15 | Обновлено 22 марта 2023, 23:39
1664
10
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
УАФ. Сергей Нагорняк

Сегодня, 22 марта, матчем против Люксембурга юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения) начала выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

Подопечные Сергея Нагорняка собрались 19 марта, 20-го числа утром вылетели из Будапешта в Испанию, 21-го – провели предыгровую тренировку. На Пиренеях украинским футболистам противостоят хозяева турнира, а также сборные Люксембурга и Дании.

Сине-желтые стартовали в элит-раунде игрой против люксембургских сверстников в городе Бадахос. Украинцам удалось открыть счет на 12-й минуте – после передачи Булезы отличился Горбач. Однако вскоре соперники отыгрались после точного удара Эльшана. Далее обе команды создавали моменты, однако сменить счет до перерыва не сумели.

На 59-й минуте украинцы оказались в затруднительном положении, поскольку Эльшан оформил дубль. Сергей Нагорняк отреагировал сразу четырьмя заменами, однако изменить ход поединка ребятам так и не удалось. В компенсированное время обе команды остались вдесятером.

В итоге юношеская сборная Украины начала свое выступление в элит-раунде отбора с поражения – 1:2. Следующий матч украинская команда проведет 25 марта против Дании.

Евро-2023 U-19. Элит-раунд отбора. Группа 3

1-й тур, 22.03.2023

18:00. Дания U-19 – Испания U-19 – 0:0

21:00. Украина U-19 – Люксембург U-19 – 1:2 (1:1)

Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59.

Украина U-19: Герета, Булеза (к), Удод, Слюбик, Кителла, Сигеев (Роспутько, 60), Варфоломеев (Александров, 87), Царенко (Харабара, 60), Глущенко (Ющенко, 60), Горбач, Пушкарев ( Черныш, 60).

Люксембург U-19: Маргату, Торреш (к), Гонсалвеш, Икене, Лохэй, Де Оливейра, Бербери (Клисурица, 69), Дардари, Эльшан (Турпинг, 74), Родригеш (Сушар, 87), Видейра.

Предупреждения: Булеза, 34, Китела, 73, Удод, 82 – Дардари, 26, Торреш, 64.

Удаление: Удод, 90+2 – Дардари, 90+4.

2-й тур, 25.03.2023

  • 17:00. Украина – Дания
  • 19:00. Испания – Люксембург

3-й тур, 28.03.2023

  • 19:00. Испания – Украина
  • 19:00. Люксембург – Дания
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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zzg77
Пипец, приехали! А вы на Петракова гнали.
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+4
Евгений Семыкин
Дайте сборную Ротаню! 
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+4
Bualur
На жаль, це не сенсація, а наш нинішній рівень.  Якщо шо, то рахунок на табло.
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+4
Spaceman
Чому сенсація? Від тормоза Нагорняка я іншого і не чекав..Хто йому тільки ліцензію видав - це просто злочин.Торгують ціми ліцензіями, як правами.. 
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+1
Voxa Hvedyk
Це що таке було???
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+1
u6464u
на жаль  рівень футболу в Украіні  опуськається  на саме дно, воно в принципі  так і повинно бути , все логічно , така реальність .
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0
Mike Fury
Эльшан это азер?
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0
Nordenus
Лол кек чебурек))
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0
Юрий Щербань
Позор!!!позор!!!нагорняк хороший эксперт был в профутболе ,а тренер слабый 
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-2
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